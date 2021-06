Près de 80% des travaux d’aménagement et d’extension du stade olympique de Sousse est déjà réalisé, a annoncé vendredi le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, sur sa page officielle facebook.

Lors d’une séance de travail tenue vendredi, la ministre de la Jeunesse et des sports, Sihem Ayadi, a précisé que l’autorité de tutelle va prendre en charge les frais de parachèvement du projet dont notamment l’aménagement de la tribune de presse, la mise en place de deux tableaux lumineux et de 40 000 sièges, en plus du renouvellement du réseau électrique et de l’installation du réseau d’éclairage (LED).

Il est à noter que les travaux de réaménagement et d’extension du stade olympique de Sousse avaient débuté en mars 2019 et devraient s’achever à la fin de cette année.

En raison des travaux en cours, rappelle-t-on, l’Etoile du Sahel accueille ses adversaires en championnat et coupe de Tunisie au stade Bouali Lahouar de Hammam Sousse, tandis que ses matches des compétitions continentales (Ligue des champions d’Afrique et Coupe de la Confédération) sont répartis entre les stades de Radès (Hammadi Agreb), de Monastir (Ben Jannet) et de Sfax (Mhiri).