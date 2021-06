Dans le cadre de l’ouverture de l’Université IAE Tunis sur les Universités Françaises de renommée en matière d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de mobilité internationale des étudiants, l’Université IAE Tunis représentée par son Président Fondateur Pr. Mohamed Tahar RAJHI et le Groupe Français des Universités « Collège de Paris » représenté par son Président Fondateur Pr. Olivier de Lagarde signent une convention de partenariat ce mercredi 16 juin 2021 à partir de 15h00 à l’hôtel Down Town à Tunis.

La convention vise essentiellement à permettre aux étudiants Tunisiens de continuer leurs études universitaires de Licence, Master ou de Doctorat en France dans le réseau des Universités du Collège de Paris : Ascencia Business School, Financia Business School, ECEMA Lyon, KEYCE, Digital College, Ascencia Spé….

La convention vise aussi une double diplomation pour les étudiants Tunisiens qui désirent continuer leurs études en Tunisie.