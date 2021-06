Le projet ” Appui au Plan Solaire Tunisien ” (APST), visant à mettre en place des processus efficaces et efficients pour le pilotage, la réalisation et le soutien du plan solaire tunisien, a été clôturé, jeudi 10 juin 2021 à Tunis.

Ce projet, dont l’objectif est de permettre à la Tunisie d’atteindre la part de 30 % de la production totale d’électricité à partir des énergies renouvelables à l’horizon 2030, a été mis en œuvre en 2017 par l’Agence de coopération allemande(GIZ) et le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, en collaboration avec l’ANME et la STEG.

Pour Mohsen Mansouri, chef de cabinet du ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, ce projet qui a marqué une étape cruciale de la stratégie de transition énergétique tunisienne, a considérablement contribué au développement du secteur des énergies renouvelables en Tunisie, un des principaux piliers de la dite transition.

Il a souligné, lors de l’atelier de clôture organisé ce jeudi, que le projet APST a permis depuis 2017 d’assurer un accompagnement durant presque toutes les étapes de mise en place du programme national de production d’électricité à partir des énergies renouvelables 2017-2020.

Et de préciser que plusieurs actions ont été menées, dans ce contexte, dont principalement la concrétisation des appels d’offres photovoltaïque en régime de concessions (500MW), l’élaboration de plusieurs études de base indispensables pour le développement du plan national de production d’électricité à partir des énergies renouvelables 2021-2025, outre la formation des experts de la STEG et du secteur privé tunisien (notamment les banques et les porteurs de projet)…

De son côté, le DG de l’électricité et de la transition énergétique au ministère de l’Industrie, Belhassen Chiboub, a passé en revue l’appui accordé par le gouvernement allemand, lequel (appui) a permis d’avoir le meilleur tarif d’électricité en Afrique pour le projet en énergie renouvelable de Tataouine de 200 mégawatts, réalisé dans le cadre d’un projet de concession.

Il a affirmé que ce projet n’est que le commencement pour la Tunisie pour le développement du programme tunisien des énergies renouvelables, ajoutant qu’une requête a été présentée à la partie allemande pour poursuivre sa coopération avec la Tunisie, notamment, pour la prochaine phase de mise en œuvre du plan solaire.

A rappeler que dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique, le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines a conclu en 2017 un contrat de mise en œuvre du projet d’information technique ” Soutenir le schéma solaire tunisien ” financé dans le cadre d’une subvention de la GIZ moyennant une enveloppe de 7 millions d’euros( 22 millions de dinars).

Ce projet a permis de garantir l’appui technique nécessaire à la mise en œuvre du Programme national de production d’électricité à partir des énergies renouvelables 2017-2020.

Parmi les réalisations les plus marquantes, le projet a permis de fournir un accompagnement durant la plupart des étapes de l’appel d’offres relatif à l’installation de 500 mégawatts d’énergie solaire photovoltaïque programmée sur cinq sites différents dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan, Gafsa, Tozeur et Tataouine.

Selon les données présentées par le ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines, ces installations ont permis d’obtenir des tarifs très compétitifs (80 millimes par kwh, soit le prix le plus bas obtenu dans des projets similaires en Afrique et dans la région arabe.