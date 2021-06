A l’instar de la plupart des secteurs économiques, les télécoms n’ont pas été épargnées par la pandémie de Covi-19, partout dans le monde. Cependant, certaines entreprises ont pu tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de MATTEL (entreprise tuniso-mauritanienne des télécommunications) qui, selon le site web Tunisie Numérique, «… a pu confirmer sa dynamique de croissance et a enregistré une croissance de sa part de marché et une augmentation importante de son chiffres d’affaires avec un résultat Net qui repasse au vert en 2020 ».

Cette performance de MATTEL est le résultat d’une “gestion efficace et citoyenne du contexte exceptionnel de la Covid-19“ mise en place par son directeur général, Elyes Ben Sassi. Cité par TN, il affirme que « MATTEL a contribué activement à l’effort national (Mauritanie, ndlr) de lutte contre la pandémie ».

Ben Sassi attribue également cette performance à « l’amélioration significative de nos indicateurs financiers et de notre part de marché sont le fruit de notre plan de relance ambitieux amorcé en 2019 et mettant le développement de l’internet Mobile Haut débit et l’amélioration de la qualité de service au cœur de notre vision stratégique ».

« Le programme d’investissement ambitieux de MATTEL dans le cadre de sa vision stratégique a été concrétisé par le lancement de la 4G en janvier 2021, soit quelques semaines seulement après l’obtention de la licence suite à l’appel d’offres lancé à cet effet par l’Etat mauritanien. Le service 4G de MATTEL est aujourd’hui disponible dans plusieurs grandes villes de la Mauritanie… », écrit Tunisie Numérique.

Mais ce n’est pas tout, car le développement du haut débit fixe à travers le déploiement de la fibre optique serait un autre pilier de la stratégie de MATTEL et constitue un levier de croissance important de son activité…

Dans cette optique, MATTEL fait du déploiement des services numériques l’une de ses priorités. « Ainsi, la digitalisation de la relation client a permis à MATTEL de se différencier sur le marché et de se positionner en tant qu’opérateur innovant ».