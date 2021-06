“Ce qui se passe dans le gouvernorat de Kairouan, suite à la forte propagation du coronavirus et au blocage du développement et de l’investissement, outre la hausse des taux de chômage, de la pauvreté et du suicide et autres phénomènes, peut être assimilé à un crime contre les personnes”, a indiqué le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi.

En marge de la réunion du bureau exécutif élargi, qui est un organe consultatif au sein de la centrale syndicale composé du secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints et des présidents des fédérations régionales, Taboubi a souligné que l’état n’a pas accordé à ce gouvernorat la place qui lui sied, ajoutant que cette situation est “une honte pour l’état tunisien”.

Il a précisé dans une déclaration aux médias, que l’UGTT défendra avec vigueur le droit des habitants de Kairouan au développement, déplorant la régression du taux de réussite dans les concours nationaux dans la région, en contrepartie de l’augmentation des taux de chômage, de la pauvreté, de suicide et des contaminations et décès dus au coronavirus.

Il convient de rappeler que le ministre de la santé, Faouzi Mehdi a effectué hier dimanche, une visite au gouvernorat de Kairouan au cours de laquelle, il a annoncé des mesures sanitaires dictées par la situation pandémique alarmante dans cette région.