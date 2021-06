“Les dettes cumulées, depuis 35 ans, des unités touristiques s’élèvent à 4 milliards de dinars, dont 58% d’intérêts bancaires”, selon le premier vice-président de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT), Fouad Bouslama.

Le responsable, qui répondait, jeudi 3 juin 2021, à des questions de parlementaires lors d’une plénière à l’ARP et consacrée au dialogue avec les structures chargées du tourisme (FTAV, FTH, FTRT), a fait état d’une baisse de 52% des recettes touristiques, jusqu’à mercredi 2 juin 2021 par rapport à 2020.

Le vice-président de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), Hichem Idriss, a pour sa part démenti les accusations de détournement de fonds à l’étranger par les hôteliers, précisant que la majorité des propriétaires d’établissements touristiques sont des “patriotes”. D’ailleurs, “le détournement de fonds à l’étranger est devenu impossible avec les nouvelles mesures du GAFI”, a-t-il développé.

Le député Noomane El Euch a évoqué les abus et les comportements qui enfreignent la loi de certains propriétaires d’hôtels, citant en exemple, l’atteinte au domaine public maritime et les dépassements en termes de conception et d’architecture.

Les professionnels du secteur bénéficient de nombreux privilèges accordés par l’Etat en plus de la consommation des produits subventionnés, rappellera le député, revenant sur les dettes que les propriétaires d’hôteliers n’ont pas encore payées aux banques et aussi “les factures d’eau et d’électricité impayées par plusieurs unités touristiques”.

Les députés intervenant à ce dialogue avec les acteurs du secteur touristique ont été unanimes pour souligner la nécessité de développer le produit touristique et de promouvoir les créneaux du tourisme culturel, le tourisme médical, les séminaires et le tourisme d’affaires.