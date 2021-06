Au cours d’une cérémonie organisée, dans l’après midi du jeudi 3 juin 2021, à la résidence de l’ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé la création d’un “Groupe des amis de la Tunisie au Parlement européen”. Ce groupe comprend des députés européens représentant divers blocs politiques.

“Le rôle du Parlement est d’une grande importance dans le processus européen de prise de décision, notamment en ce qui concerne les questions budgétaires et migratoires”, a souligné le chef de l’Etat devant un parterre d’eurodéputés.

D’après Fabio Massimo Castaldo, vice-président du Parlement européen et coordinateur président du Groupe d’amitié Tunisie-Parlement européen, cette action vise à animer les initiatives communes et à rapprocher les points de vue au sujet de plusieurs questions à caractère politique, économique et social dans l’intérêt des deux parties.

“Aujourd’hui, le Parlement européen est devenu plus proche de la Tunisie”, s’est félicité l’eurodéputé, ajoutant que beaucoup de députés européens comptent sur ce groupe pour défendre les intérêts politiques et économiques des deux parties lors des événements régionaux et internationaux.