Tunisie Telecom participe à la 5ème édition du « Tunisia Digital Summit » qui se déroule les 2 et 3 juin 2021 en mode hybride à l’hôtel Laico Tunis et en ligne sur “TDS Event Platform”, nous apprend le service de communication de l’opérateur national des télécommunications.

Dédié à la transformation digitale, cet événement répond à la nécessité impérieuse de découvrir et de surveiller toutes les nouveautés dans le secteur des technologies de rupture qui révolutionnent la vie des citoyens, les entreprises (publiques et privées) ainsi que les divers secteurs économiques.

Dans le cadre de ce TDS, des experts étrangers et nationaux vont rencontrer les principaux acteurs du numérique pour échanger et discuter des défis complexes de la transformation digitale accélérée par la pandémie de Covid-19.

Dans cette optique et en marge de cette participation, Jihène Bouzaiene, directeur exécutif “Marchés Entreprises de TT“, prendra part au panel de discussion portant sur « Au moment de la crise : l’expérience client passe à l’hybride », et ce mercredi 2 juin 2021 entre 11H00 et 11H40 à la SALLE OYA.