Le Parisien (version électronique) citant la Banque de France, indique que depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, les Français ont épargné 142 milliards d’euros de plus qu’en temps normal, et ce entre la fin du premier trimestre 2020 et la fin du premier trimestre 2021.

Toujours selon le site hexagonal, «… le gouvernement espère que les Français dépenseront largement cette épargne dans des produits ou des services en France pour soutenir l’activité et atteindre les 5% de croissance économique visés pour cette année ».

Maintenant, est-ce que ce vœu sera exaucé ? Difficile à répondre, mais il est certain que, habitués aux sorties, voyages et autres loisirs, les Français vont dépenser au moins une bonne partie de cette “cagnotte“.

Alors on dira que c’est l’un des côtés positifs –pour certains pays- de cette pandémie.