Le ministère des affaires sociales annonce la réouverture de la plateforme électronique mise en place pour accorder l’allocation exceptionnelle au titre du mois de février 2021 au profit des salariés du secteur du tourisme sinistrés suite à la propagation du coronavirus.

Selon le ministère l’ouverture de la plateforme est prévue du 1er au 07 juin 2021.

Le ministère a appelé dans un communiqué rendu public lundi les établissements touristiques et d’artisanat concernés à déposer leur demande via la plateforme helptourism.social.tn.

Cette mesure est une application de l’article 32 de la loi des finances pour l’année 2021 et la décision commune des ministres des affaires sociales et de l’économie et des finance pour le soutien de l’investissement datant du 25 janvier 2021, selon la même source.