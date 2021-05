La Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a repris, vendredi 28 mai, l’acheminement du phosphate de l’unité de production d’Om Larayes vers les producteurs des engrais chimiques, après une interruption de cinq ans, en raison des mouvements de protestation et sit-in à répétition, a affirmé le secrétaire général de l’Union régionale du travail à Om Larayes, Ahmed Saidi.

Cité par la TAP, Saidi a expliqué que le transport par voie terrestre a été bloqué pendant cinq ans par les sitinneurs, et que le transport par voie ferroviaire ne représente plus une alternative, au vu de l’interruption du réseau ferré entre Redeyef et Om Laarayes, Kef Eddour et Metlaoui, depuis les inondations d’octobre 2017.

Il a ajouté qu’avec la reprise des activités du transport du phosphate, par la Société tunisienne de transport des produits miniers, reprennent également les activités d’extraction et de production du phosphate à l’unité d’Om Laarayes.

Le blocage de l’acheminement du phosphate vers les usines de production des engrais chimiques depuis février 2016 avait acculé le Groupe Chimique Tunisien (GCT) à importer ses besoins en phosphate de l’Algérie.

A noter que l’unité de production du phosphate à la délégation d’Om Laarayes compte près de 1,2 million de tonnes de phosphate prêtes à l’acheminement vers les clients de la CPG, dont notamment le GCT et la Société tuniso-indienne d’engrais “TIFERT”.