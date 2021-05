Les membres de la Commission régionale de l’OMT pour le Moyen-Orient ont convenu de travailler à l’élaboration de protocoles harmonisés à l’appui de la reprise des voyages dans la région à la suite de la pandémie de maladie à coronavirus.

Les 13 membres de la Commission régionale de l’OMT pour le Moyen-Orient se sont réunis à Riyad (Arabie saoudite), le lendemain de l’inauguration officielle dans cette ville du premier bureau régional de l’institution spécialisée des Nations unies pour le tourisme. L’un des points importants à l’ordre du jour a été l’adoption d’une approche coordonnée en vue de la mise en place de protocoles unifiés pour des voyages sûrs et responsables dans toute la région.

Les États membres de l’OMT de la région du Moyen-Orient se sont mis d’accord pour travailler ensemble sur des initiatives de base destinées à harmoniser les protocoles de voyage et redynamiser les voyages dans la région, prévoyant ce qui suit :

L’établissement d’un cadre commun pour la réouverture des frontières internationales ; La création de couloirs sanitaires approuvés entre destinations pour promouvoir des expériences touristiques spécifiques et relancer des hauts lieux du tourisme ; La mise en place d’une solution sanitaire numérique commune pour faciliter l’expérience pour les voyageurs en assurant l’interopérabilité et en s’appuyant sur la technologie des chaînes de blocs pour aider à élaborer des normes communes ; et Des efforts pour mettre en œuvre l’instrument de suivi des destinations ‘Destination Tracker’ IATA-OMT, aux fins du suivi des données sanitaires, de la réglementation et des déplacements transfrontières et de la protection de la santé et du bien-être des 450 millions d’habitants de la région.

Semaine historique pour le tourisme au Moyen-Orient

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a présenté son rapport à la Commission régionale, dans lequel il a exposé le travail accompli par l’OMT avec tous les Membres et les Membres affiliés de l’ensemble de la région, en particulier à l’appui de leur action commune inédite face aux impacts de la pandémie de COVID-19.

« Cet accord ouvre un nouveau chapitre pour le tourisme régional dans tout le Moyen-Orient et servira de référence en matière de collaboration pour d’autres régions » a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili. « Les pays du monde entier s’efforcent de surmonter cette pandémie qui a fait tellement de ravages dans le secteur du tourisme mondial. Plus ils chercheront à s’en sortir chacun de son côté, plus il faudra de temps pour reconstituer les moyens d’existence mis à mal. Ce n’est que dans l’unité et par une collaboration transfrontières que nous pourrons traverser cette épreuve et faire que le monde profite de nouveau des retombées du tourisme. »

Le ministre du Tourisme du Royaume d’Arabie saoudite, Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, dans son intervention devant la Commission régionale en cette semaine historique pour le Royaume, l’OMT et le tourisme au Moyen-Orient, a expliqué : « L’Arabie saoudite est fière d’avoir joué un rôle dans cette annonce cruciale, qui marque un nouveau départ pour le secteur du tourisme au Moyen-Orient – non seulement pour son relèvement de la pandémie de maladie à coronavirus, mais en instaurant une nouvelle culture régionale de collaboration et de coordination dans le tourisme à l’échelle de tout le Moyen-Orient ».

Dans le contexte de l’ouverture historique du nouveau bureau régional de l’OMT à Riyad, il y a eu également des présentations de candidats et des élections aux organes statutaires de l’OMT et à leurs organes subsidiaires, illustrant l’engagement tenu par l’OMT de conduire ses travaux dans les formes, même en période difficile. L’Égypte a été élue à la présidence de la Commission régionale pour le Moyen-Orient pour 2021-2023, succédant aux Émirats arabes unis dont le mandat de deux ans arrivera à son terme à la prochaine Assemblée générale de l’OMT à Marrakech, en octobre. Par ailleurs, le Royaume d’Arabie saoudite s’est porté candidat pour accueillir la Journée mondiale du tourisme quand elle reviendra à la région du Moyen-Orient, en 2023. Cette candidature sera soumise aux États membres pour ratification à l’Assemblée générale.

Collaboration avec la Banque mondiale

L’OMT continue, en parallèle, de faire avancer l’une de ses autres grandes priorités, la promotion de l’investissement dans le tourisme. À Riyad, l’OMT a annoncé une nouvelle collaboration qui fera date avec le groupe de la Banque mondiale et le Ministère saoudien du tourisme. Aux termes du nouveau mémorandum d’accord, les trois organisations vont collaborer en vue de la mise en route de la ‘Tourism Community Initiative’ et de la constitution d’un fonds mondial d’affectation spéciale multidonateurs exclusivement pour le tourisme.

La place centrale de l’éducation

L’OMT et le ministère saoudien du Tourisme ont signé un accord en vue de l’expansion de la UNWTO Tourism Online Academy, soutenue par l’université IE. Le principal objectif sera de créer 50 cours ouverts en ligne, disponibles en cinq langues, avec des centres d’enseignement de premier plan fournissant des contenus spécifiques, dans l’optique de former et de certifier plus de 30 000 professionnels dans tout le Moyen-Orient.