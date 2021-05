La Tunisie célèbre, mardi 25 mai, la Journée mondiale de l’Afrique qui commémore la naissance de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), le 25 mai 1963, en réponse aux aspirations des peuples du continent à l’unité, à la solidarité, à la paix et au développement et pour la lutte contre la colonisation et la discrimination raciale sous toutes leurs formes.

La célébration de la Journée de l’Afrique est liée cette année à l’adoption par l’Union africaine de l’axe “Arts, culture et patrimoine: Leviers pour construire l’Afrique que nous voulons”, lit-on dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Cette commémoration constitue une occasion pour souligner l’intérêt que porte la Tunisie à la culture qui fait partie intégrante de l’identité africaine, constitue un tributaire au renforcement du rapprochement et de l’entente entre les peuples et représente l’un des piliers du projet de développement en Afrique, indique la même source.

La Tunisie réaffirme, à cette occasion, sa fierté de faire partie des pays fondateurs de cette organisation régionale (l’Union africaine), soulignant sa détermination à continuer de contribuer efficacement à renforcer la coopération et la solidarité entre les pays du continent africain sur les plans bilatéral et multilatéral.

Le ministère rappelle que la Tunisie a contribué, depuis les années 60, dans les opérations de maintien de la paix sur le continent et aux efforts d’intégration économique africaine. Elle avait participé, efficacement, dans les différentes initiatives et les différents forums visant à consolider les partenariats politiques et économiques entre les pays de l’UA et des Etats amis.

La Tunisie, ajoute la même source, se prépare pour abriter le 18e sommet de la francophonie en novembre 2021, qui coïncidera avec le 50e anniversaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

La Tunisie abritera, également, la 8e Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8) en 2022.

Par ailleurs, l’initiative présentée par la Tunisie au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui a abouti à l’adoption, à l’unanimité, de la résolution 2532 du 1er juillet 2020, émane de sa détermination à canaliser tous les efforts visant à réaliser le développement et la prospérité, protéger les peuples des conflits armés et leur assurer les bases solides d’une vie digne, lit-on de même source.