Êtes-vous à la recherche d’une paire de nouveaux écouteurs sans fil avec un son de haute qualité, une autonomie de batterie super longue, une suppression active du bruit impressionnante, un chargement rapide et un design chic ? Alors Huawei a exactement ce que votre cœur désire:

Présenter les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i avec un son de haute qualité, une plus longue durée de vie de la batterie et une suppression active du bruit.

Écoutez votre musique avec un son de haute qualité :

Les nouveaux écouteurs de Huawei sont conçus pour les jeunes citadins actifs qui aiment écouter leur musique un peu plus que tout le monde. En parlant de musique, le HUAWEI FreeBuds 4i est livré avec un pilote dynamique de 10 mm avec des performances bien équilibrées, garantissant un son net et une haute qualité quel que soit le type d’audio. Le HUAWEI FreeBuds 4i est parfaitement réglé pour la musique, il équilibre subtilement les fréquences audio instrumentales et vocales, ce qui en

Charge rapide avec une longue durée de vie de la batterie

À quoi servent les écouteurs sans fil s’ils ne peuvent pas être rechargés rapidement ou si leurs piles s’épuisent rapidement ? C’est un autre problème évité avec le HUAWE FreeBuds 4i : plus de vitesses de charge équivaut à plus de temps opérationnel.

Le HUAWEI FreeBuds 4i peut offrir 10 heures de lecture de musique en continu ou 6,5 heures d’appel vocal sur une charge complète. Avec l’étui de chargement, il peut atteindre jusqu’à 22 heures de lecture de musique ou 14 heures d’appel vocal. De plus, ces écouteurs peuvent fournir 4 heures de lecture audio avec seulement une charge rapide de 10 minutes pendant la pause-café.

De plus, les HUAWEI FreeBuds 4i prennent en charge la charge rapide pour résoudre tout problème de batterie faible. Grâce à sa charge rapide et à sa durée de vie impressionnante, vous n’avez plus à vous soucier du niveau de la batterie lorsque vous êtes absent ou pour rentrer à la maison pour recharger vos écouteurs.

Isolez-vous des bruits indésirables

Écouter vos morceaux préférés dans des endroits bruyants pourrait être un défi, nous le savons. Où, parler à votre supérieur au téléphone dans des zones surpeuplées peut parfois être difficile, heureusement, le HUAWEI FreeBuds 4i résout ces problèmes. Le HUAWEI FreeBuds 4i annule activement le bruit pour vous offrir un son immersif, où que vous soyez.

De plus, le HUAWEI FreeBuds 4i est livré avec un mode de sensibilisation pour rester conscient de votre environnement et communiquer clairement avec ceux qui vous entourent sans avoir à retirer les écouteurs.

Vos appels sont également clairs, grâce aux multiples technologies utilisées par le HUAWEI FreeBuds 4i, y compris l’émission d’une «onde sonore inversée», soutenue par deux microphones externes pour une prise de son précise. Il est également doté d’une conception anti-vent unique, qui peut améliorer efficacement la suppression du bruit du vent pour une plus grande clarté des appels.

Un design chic et pimpant

Étant donné que vous porterez probablement beaucoup d’écouteurs, vous n’en avez pas seulement besoin pour vous fournir un son de haute qualité, mais vous en avez également besoin pour être élégants. Les HUAWEI FreeBuds 4i sont disponibles en trois coloris : Ceramic White, Carbon Black et Red, ils sont également légers et s’adaptent à la conduite auditif et les rendent finalement confortables et à porter de main toute la journée.

Les freebuds 4i sont disponible en précommande du 21 au 27 mai avec c’est un étui comme cadeaux.