Le Premier ministre du gouvernement d’union nationale libyen, Abdel Hamid Dbeibah, a déclaré, samedi 22 mai 2021, que ” son pays ne laissera pas la Tunisie seule face à la pandémie de Covid-19 et entreprendra toutes les démarches nécessaires pour la soutenir “.

” Aujourd’hui et plus que jamais, nos deux pays ont besoin l’un de l’autre, d’autant que la Tunisie a toujours été d’un grand soutien pour la Libye dans sa crise politique et servi de terre d’accueil pour de nombreux Libyens “, a-t-il encore souligné, lors d’une conférence de presse conjointe avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi en visite à Tripoli les 22 et 23 mai 2021.

Selon le Premier ministre libyen, plusieurs dossiers d’intérêts communs attendent des décisions ” audacieuses “, soulignant à ce titre son attachement à concrétiser les anciens accords conclus entre les deux pays.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la nécessité de régler certaines questions en suspens liées notamment à la sécurité et aux dettes et de régler le dossier de la main-d’œuvre tunisienne en Libye.

Convention en faveur des échanges commerciaux maritimes et terrestres

Sur un autre volet, Abdel Hamid Dbeibah a évoqué la signature d’une convention visant à développer et favoriser les échanges commerciaux maritimes et terrestres entre les deux pays, jugeant indispensable d’ouvrir les frontières dans le sud tunisien.

Evoquant la question sanitaire, le PM libyen a fait savoir que son gouvernement va envoyer en Tunisie des équipements médicaux dont des tests PCR, outre des vaccins dès que les quantités commandées seront livrées à Tripoli.

Il a, par ailleurs, indiqué que son gouvernement a demandé à la Tunisie de faciliter l’ouverture des frontières aux Libyens pour qu’ils puissent recevoir les soins nécessaires.

Le Tunisie va accompagner la Libye

De son côté, le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a souligné, lors de cette conférence de presse, que ” la Tunisie est prête à accompagner la Libye dans le processus de son édification “.

” La Tunisie mettra toute son expérience et expertise en matière de formation, d’administration et d’infrastructure à la disposition de la Libye “, a-t-il assuré.

” Les Libyens bénéficient d’une place particulière auprès de leurs voisins tunisiens “, a déclaré Mechichi, soulignant l’engagement de la Tunisie à libérer les échanges commerciaux et faciliter la mobilité avec la Libye.

Le chef du gouvernement tunisien a salué la volonté du gouvernement libyen d’hisser davantage les relations bilatérales et de résoudre la question de la main d’œuvre tunisienne en Libye.

Il a, à cet égard, exprimé sa prédisposition à lever les restrictions de circulation des marchandises et des personnes, annonçant l’annulation de la procédure relative à la similitude des noms avec ceux de personnes terroristes.

Faciliter l’entrée des Libyens en Tunisie

Mechichi a également fait savoir que la Tunisie compte faciliter l’entrée des Libyens sur son territoire, ajoutant que les restrictions qui empêchent les voisins Libyens d’acquérir des biens en Tunisie seront également levées.

Mechichi a effectué une visite officielle de deux jours (23 et 24 mai 2021) en Libye à l’invitation de son homologue libyen, Abdel Hamid Dbeibah, et ce en vue de booster la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Il est accompagné d’une délégation de haut niveau représentée, notamment, par des membres du gouvernement, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, du président de l’UTICA, Samir Majoul, et du président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar…