L’industrie des composants automobiles en Tunisie continue, malgré la pandémie, d’attirer les investissements étrangers avec l’annonce de l’”ANT Precision Group”, de la création d’une usine en Tunisie.

Cette usine est spécialisée dans l’assemblage et injection, le moulage et le harnais filaire pour l’industrie automobile.

L’annonce officielle a faite par les représentants d’ANT Precision, lors d’une récente réunion entre le directeur général de l’Agence Invest in Tunisia “FIPA-Tunisie”, Abdelbasset Ghanmi, le directeur de l’usine de précision ANT au Mexique, Yang Chen, et le directeur de l’usine ANT Precision en Tunisie, Jeff Wu.

La nouvelle usine de production située dans la zone industrielle d’El Mghira, couvre une superficie totale d’environ 6 000 m2. Sa production totale sera dédiée principalement, à l’export vers l’Europe.

Le montant d’investissement de la nouvelle unité de production est estimé à 1 million d’euros dans la première phase, pour atteindre 2,3 millions d’euros dans une deuxième phase. Cette nouvelle usine débutera avec 50 employés, pour atteindre 300 emplois dans les trois prochaines années.

La FIPA avait soutenu et accompagné ANT Precision Group pendant tout le processus d’exploration et de mise en œuvre depuis octobre 2018.

Ce nouvel investissement illustre la nouvelle stratégie adoptée par la FIPA-Tunisie qui vise à diversifier les sources d’IDE et à cibler des secteurs et des activités stratégiques.

ANT Precision Group est spécialisé dans les connecteurs, les harnais de fil et les pièces d’outillage de précision pour les applications automobiles, industrielles et médicales.

Ce groupe a été créé en 1999 à Taipei, Taiwan et possède 2 usines en Chine et au Mexique qui emploient plus de 600 personnes.