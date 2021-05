Le Projet InnovAgroWoMed pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans le secteur agroalimentaire lance un appel à candidatures pour un parcours de formation au profit des femmes désirant se lancer dans la transformation des produits de la pêche, notamment le crabe bleu dans le gouvernorat de Médenine.

L’objectif de cet appel est de sélectionner 20 participantes âgées de 18 à 45 ans, intéressées par un cheminement d’emploi dans le secteur de la transformation des produits de la pêche, notamment le crabe bleu à Médenine.

Les candidates retenues bénéficieront d’un parcours de renforcement de capacités incluant des formations en salle et en ligne, des séances de travaux pratiques et un accompagnement personnalisé, des opportunités de placement et de participation à un camp de formation en Sicile.

Outre le renforcement des capacités managériales et numériques des participantes, ce parcours leur offre aussi une formation spécifique technico-sectorielle afin de les doter des compétences spécifiques requises par les entreprises du secteur.

Ce parcours de renforcement de capacités dure 600 heures étalées sur une durée de 10 mois (de Juin 2021 à Mars 2022). La date limite de réception des candidatures est fixée pour le 01 juin 2021 à 16h00 (heure de Tunis).

Rappelons que le projet InnovAgroWoMed est co-financé par le Programme InnovAgroWoMed (2014-2020).

C’est un projet de 3 ans, mis en œuvre en Italie, Espagne, Tunisie et Palestine. Il vise à stimuler la participation des femmes au travail et dans l’entrepreneuriat, et ce en tirant parti du potentiel du secteur agroalimentaire.

Le projet InnovAgroWoMed se concentre sur deux régions européennes (Valence en Espagne et Sicile en Italie) et deux zones MENA (Beja et Médenine en Tunisie et la Palestine), identifiées comme adaptées à la mise en œuvre et à la mise à l’échelle d’un modèle de valeur durable dans l’agroalimentaire.

En Tunisie, 35 femmes seront dotées de compétences nécessaires pour améliorer leurs capacités. Au moins 28 femmes (80%) trouveront un emploi après la fin de la formation grâce aux activités ultérieures de placement, et à la possibilité de mise à disposition de petites ressources financières.