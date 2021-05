Les 18ème et 19ème éditions du Colloque international de marketing organisé par l’Association tunisienne de marketing (ATM) se dérouleront les 21 et 22 mai 2021 en format Webinaire, sur le thème “Marketing des arts et valorisation du patrimoine-Post-Covid-19″.

L’objectif du colloque international de l’ATM, est de permettre aux chercheurs en Marketing de discuter de leurs travaux de recherche avec des professeurs expérimentés mais aussi de partager leurs préoccupations de recherche avec leurs pairs.

Il leur offre l’opportunité de bénéficier de regards extérieurs et complémentaires à celui de leurs directeurs de recherche et d’échanger avec des professionnels et des experts de différents secteurs. Il permettra de fructueux échanges scientifiques entre académiciens et professionnels.

Ce colloque essayera de répondre à plusieurs questions d’actualité notamment celles relatives aux stratégies marketing à adopter pour faire connaître et promouvoir les œuvres artistiques et culturelles, aux valeurs recherchées par le public, à l’effet des plateformes numériques telles que Netflix et Google Play, à la valorisation du patrimoine architectural en tant que ” produit touristique “, tout en respectant sa préservation et son authenticité, au développement des territoires à partir de la valorisation de leurs patrimoines culturels et aux impacts de la crise sanitaire du COVID 19 sur le marketing de l’art et du patrimoine.

Ce colloque soutient la recherche dans le domaine du marketing par l’octroi de Prix à savoir le Prix des meilleures communications- édition 2020/ édition 2021 et le prix Sphinx des meilleures communications sur la base de la méthodologie qualitative poursuivie, (éditions 2020 et 2021).

Une Table Ronde intitulée ” Valorisation du patrimoine et marketing des Arts : réalités et perspectives ” se déroulera le samedi 22 de 10h à 11h30 et regroupera les principaux acteurs et intervenants de l’Art et du patrimoine en Tunisie.

Le colloque se tiendra en collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche dont le laboratoire UR ” Méthode Marketing ” (MM) de l’ESC de Tunis, le laboratoire de recherche ARBRE de l’ISG de Tunis, l’unité? de recherche URAM de la FSEG Tunis et le laboratoire de recherche ERMA de la FSEG de Tunis.