Le président de la République, Kais Saied, a annoncé, mardi 18 mai 2021, lors du sommet des économies africaines à Paris, le soutien de la Tunisie aux appels internationaux de lever les brevets sur les vaccins anti-covid-19.

L’objectif est de permettre aux différents peuples de profiter des bienfaits de ces vaccins.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Saied a également annoncé l’adhésion de la Tunisie à l’appel lancé par les dirigeants africains afin de créer des zones de production de vaccins anti-Covid-19.

Le chef de l’Etat tunisien qualifie la situation sur le continent africain de délicate suite aux répercussions de la pandémie de Covid-19 sur différents secteurs et le développement. Une telle situation nécessite une conjugaison des efforts afin de mettre en place une vision claire et solidaire pour surmonter les défis, a-t-il noté.

Il a par la même occasion souligné l’importance d’adopter une nouvelle approche prenant en considération les changements politique et économique dans le monde, de trouver des solutions aux questions régionales et internationales actuelles ainsi que préserver la dignité des peuples et de réaliser leur développement et stabilité.