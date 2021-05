Les transferts d’argent vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont augmenté de 2,3 % en 2020, à environ 56 milliards de dollars — une évolution à imputer essentiellement à la solidité des transferts vers l’Égypte et le Maroc : ils ont grimpé de 11 % dans le cas de l’Égypte, pour atteindre un niveau record de pratiquement 30 milliards de dollars, et de 6,5 % pour le Maroc.

La Tunisie a également bénéficié de cette tendance, avec une progression de 2,5 %.

Transferts d’argent en 2020

Egypte : 29,6 milliards de $

Maroc : 7,4 milliards de $

Liban : 6,2 milliards de $

Jordanie : 3,9 milliards de $

Tunisie : 2,1 milliards de $

Algérie : 1,7 milliards de $.

Des pays comme Djibouti, le Liban, l’Iraq et la Jordanie ont connu une dynamique inverse, avec un repli supérieur à 10 % en 2020.

Pour 2021, les remises migratoires vers la région devraient progresser de 2,6 %, à la faveur d’une reprise modeste dans la zone euro et sur fond de ralentissement des envois en provenance des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Coûts des transferts : le tarif moyen pour l’envoi de 200 dollars vers la région a légèrement baissé au quatrième trimestre de 2020, à 6,6 %. Les écarts d’un couloir à l’autre sont très importants : le coût des transferts depuis des pays de l’OCDE à revenu élevé vers le Liban reste très important, le plus souvent supérieur à 10 %.

À l’inverse, il peut s’établir autour de 3 % pour les envois depuis les pays du CCG vers l’Égypte selon les couloirs.

(source: note de la banque mondiale)