Selon les chiffres publiés par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le nombre de cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus sur le continent s’élevait à 4 578 902 mardi 4 mai 2021.

En outre, le CDC Afrique, l’agence de santé spécialisée de l’Union africaine (UA), a fait état de 122 589 morts pour l’ensemble du continent, tandis que plus de 4 millions de patients avaient guéri de la maladie.

Par pays, l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Ethiopie et l’Egypte comptent le plus grand nombre de cas de Covid-19 sur le continent, d’après le CDC Afrique.

En nombre de cas, l’Afrique australe est la région la plus touchée, suivie de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Est, tandis que l’Afrique centrale est la région la moins touchée du continent, selon l’agence sanitaire africaine.

Cependant, l’inquiétude pour l’Afrique se fait sentir au niveau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et ce suite à l’aggravation de la situation sanitaire en Inde, à cause de la décision de certains Etats de rouvrir leurs frontières. D’ailleurs, plusieurs cas du variant indien du coronavirus ont été signalés dans beaucoup de pays, notamment en Algérie, au Maroc et en Afrique australe.