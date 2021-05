Meilleure insertion socioprofessionnelle des générations futures : le projet ” Helma ” sera lancé en juillet 2021

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle lancera, en juillet prochain, le projet ” Helma ” visant à offrir des perspectives d’avenir en matière d’insertion socio-professionnelle des générations futures.

Ce projet, dont les grands axes ont été discutés mardi 4 mai 2021 lors d’une rencontre entre la ministre de de la Jeunesse, Sihem Ayadi, et une délégation de l’Organisation internationale pour la migration (OIM) en Tunisie représentée par le chef de mission Azzouz Samri, sera déployé à partir du mois de juillet 2021 dans les régions cibles de Mahdia et Sfax en attendant sa généralisation sur les autres gouvernorats.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, le programme comporte des activités d’animation socio-éducative, le renforcement soft & technical skills pour l’employabilité, l’introduction aux nouveaux métiers, la promotion des outils modernes de communication et d’information, la sensibilisation des questions de diversité et d’intégration sociale, la participation des jeunes en société et l’interaction avec l’écosystème du marché du travail.

D’après la même source, la rencontre a été l’occasion d’échanger sur l’état de la coopération et sur les moyens d’appuyer davantage le ministère sur les questions liées au renforcement de capacités dans le domaine de la jeunesse, et plus particulièrement sur les répercussions du phénomène des migrations irrégulières chez les jeunes afin d’explorer des solutions alternatives ouvrant de nouvelles voies légales pour une migration plus sûre, ordonnée et régulière.