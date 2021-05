Le programme “Afrique Créative” mené en partenariat avec le Laboratoire de l’économie sociale et solidaire “Lab’ess” en Tunisie vient de lancer la deuxième édition de l’appel à candidature 2021 “Accompagner l’émergence d’industries culturelles et créatives (ICC) créatrices d’emplois, génératrices de croissance et porteuses de changement”.

Pour cette deuxième édition d’Afrique Créative, l’appel à candidatures est ouvert à 9 pays : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal, Cameroun, République démocratique du Congo, Ouganda, Maroc et la Tunisie.

L’édition 2021 s’appuiera sur les expertises de Structures d’Appui à l’Entrepreneuriat (SAE) locales en capacité d’accompagner l’accélération d’entreprise culturelles et créatives dans leur pays.

“Afrique Créative” est un programme visant à accompagner des entreprises culturelles et créatives africaines afin de maximiser leur impact tant à l’échelle locale, nationale, qu’internationale.

Plus qu’un accompagnement, les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un financement de 30 à 50 000 euros pour leur permettre de développer leurs projets.

L’objectif du programme Afrique Créative consiste à accompagner le développement des Industries Culturelles et Créatives (ICC) afin de maximiser leur impact au niveau économique et social.

L’objectif de l’appel à candidatures 2021 destiné aux entreprise culturelles et créatives est d’ identifier les 15 à 18 entrepreneurs ICC qui intégreront la phase de pré-sélection.

Le nombre d’entrepreneurs sélectionnés pour la phase de pré-incubation est entre 1 et 3 par pays.

La date limite pour postuler est fixé pour le 23 mai 2021.

Toutes les informations sur l’appel et sur les conditions de participations sont disponibles à l’adresse suivante : https://afriquecreative.fr/afrique-creative…/appel-2021/

“Afrique Créative” est un programme d’accélération financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par un consortium mené par l’ASBL belge Africalia avec I&P Conseil du groupe Investisseurs et Partenaires (I&P), Zhu Culture et Bayimba Foundation.