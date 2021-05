La Cité des Sciences à Tunis organise une exposition d’actualités scientifiques intitulée “Covid_19, une pandémie sous la loupe” qui vise à tenir le public au courant des derniers développements scientifiques concernant le coronavirus et de le sensibiliser à la pandémie d’une manière scientifique simple et interactive.

Ouverte le 17 avril dernier, l’exposition qui se poursuit après l’Aïd Al-Fitr comprend des manipulations interactives, des séquences vidéo ludiques et des textes scientifiques vulgarisés et met l’accent sur l’origine virale de Covid-19, ses caractéristiques biologiques, les différents modes de transmission et de prévention, les moyens de dépistage et le traitement, a déclaré à la TAP la responsable de l’espace des expositions temporaires à la Cité des sciences à Tunis, Dora Machta.

Elle a expliqué que cet événement scientifique comprend 4 volets. Le premier concerne l’introduction au monde des virus en affichant des modèles du virus agrandi jusqu’à 10 millions de fois, en plus d’une présentation de la constitution génétique et des protéines du virus.

Elle a souligné que le deuxième volet consiste à expliquer comment le virus entre dans l’organisme, comment il se reproduit et les symptômes les plus fréquents. Le troisième axe concerne les méthodes d’infection et de prévention.

Le quatrième volet porte sur les analyses de dépistage du virus à savoir les analyses de laboratoire “RT-PCR” et les tests rapides, en plus des souches mutées et des vaccins. Machta a fait savoir que l’exposition est ouverte au public et à tous les groupes d’âge et que plusieurs familles accompagnées de leurs enfants l’ont visitée depuis son lancement.