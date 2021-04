Suite à l’attentat terroriste perpétré le 23 avril 2021 en France contre une fonctionnaire de police, au commissariat de Rambouillet dans le département des Yvelines, par un Tunisien, 23 organisations de Tunisiens à l’étranger et plus de 90 personnalités tunisiennes en France et en Europe ont condamné fermement ” cet assassinat sauvage “.

Dans un communiqué conjoint publié mardi 27 courant, les signataires appellent les autorités tunisiennes et l’ensemble de la classe politique à engager- sans délais- un véritable débat national conformément à l’esprit de la Constitution tunisienne pour endiguer le phénomène du terrorisme en Tunisie.

Selon le communiqué, les racines profondes de cette dérive extrémiste jihadiste révèlent surtout l’abandon par l’Etat de ses responsabilités en matière d’éducation, de santé, de travail, de culture et de justice.

En outre, les signataires dénoncent toutes les formes d’amalgame et de stigmatisation des Tunisiens que les tenants de la haine et de la xénophobie ne manquent pas de brandir en France et dans les pays d’accueil, et que diverses initiatives politiques et législatives récentes (projet de loi sur le séparatisme…) n’ont fait que conforter et alimenter, dans un climat de provocations et d’extrêmes tensions génératrices de haines et de frustrations meurtrières.

Les signataires sont l’Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF), Association des Tunisiens d’Ile de France (ATIF), Association des Tunisiens de l’Isère Citoyens des deux Rives – Grenoble, Association des Tunisiens en France (ATF), Association des Tunisiens en France (ATF) Aquitaine – Bordeaux, Association des Tunisiens en France -Var – Toulon.

Association des Tunisiens du Nord de la France (ATNF) – Lille, Association du Pont de Genève – Suisse, Association Uni’T , Association Cap-med-FTCR (ACMF) – Marseille, Collectif Culture Citoyenneté – 3 C, Collectif de Femmes de la Méditerranée (CFM), Collectif de Femmes Tunisiennes (CFT).

Comitato Immigrati Tunisini in Italia, Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie (CVDT) – Belgique, Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR), Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF), Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC), Union des Tunisiens Citoyens des deux Rives ex-UTIT (UCDR) – Nîmes, Union des Tunisiens pour une Action Citoyenne (UTAC).

Il s’agit également des partis Al Massar – France, El Jomhouri – France, Ettakatol – France et le Parti Socialiste Tunisien – section France, outre 90 personnalités tunisiennes en France et en Europe.

NDLR: Dommage, cela ressemble à une sorte d'”accusés-accusateurs”, car la “loi sur le séparatisme” n’est en rien responsable de la barbarie de nos compatriotes. Alors messieurs les signataires, cherchez les origines du mal ailleurs pas dans les lois des pays d’accueil…