La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, présente son nouveau concept digital ramadanesque intitulé « Zen sur la route », diffusé sur les chaînes de la marque.

Il s’agit d’une série de capsules produites par le concessionnaire en collaboration avec Haïfa Matoussi, coach de Yoga & influenceuse (@tunisianyogini). Durant 8 vidéos de 30 secondes chacune, Haifa va apporter conseils aux conducteurs pour améliorer leur état d’esprit pendant le jeûne avec des petits exercices de détente.

Avec un rythme de 2 capsules par semaine, commençant à partir de la deuxième semaine du mois saint. L’automobiliste tunisien aura des astuces pour adopter le comportement adéquat vers plus de positivité. L’objectif étant d’aider les conducteurs à dépasser les errements hérités provocant le stress et la frustration des automobilistes pendant le mois saint.

A travers ce concept, Ben Jemâa Motors va au-delà de son rôle classique de commercialisation de véhicules et de servicing après-vente vers un rôle citoyen et sociétal, afin d’être toujours plus proche de ses concitoyens. Une campagne de sensibilisation qui s’inspire de l’ADN de la marque premium avec une touche jeune, zen en adéquation avec les attentes de ses amateurs connectés et branchés.

Présence subtile de la gamme BMW & MINI

Avec un objectif RSE déclaré, le concept est plutôt destiné à l’ensemble des automobilistes tunisiens. Toutefois, l’empreinte BMW & MINI est là avec l’apparition subtile des véhicules de la gamme. Beaucoup de technologies marquent leur présence avec un seul mot d’ordre : bien-être. On cite : la lumière d’ambiance, l’assistant parking et l’assistant personnel et la marche arrière automatique…

