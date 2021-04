La Société Les Industries Chimiques du Fluor a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2021.

Les événements marquant le 1er trimestre 2021 par rapport à celui de 2020 se caractérisent par :

1) Une production de Fluorure d’aluminium au premier trimestre 2021 en augmentation de 46% par rapport à la production de la même période de l’exercice 2020, durant laquelle nous avons réalisé un arrêt technique d’entretien périodique.

2) Les ventes en quantités ont augmenté de 9% par rapport à la même période de l’année 2020.

3) Un chiffre d’affaires quasiment égal au chiffre d’affaires de la même période de l’exercice précédent du fait que les prix de vente du fluorure d’aluminium durant le premier trimestre 2020 sont le prolongement des bons prix de 2019.

4) Les prix de vente durant le premier trimestre 2021, bien qu’ils connaissent une amélioration par rapport aux prix de fin de l’exercice précédent, ils demeurent à un niveau inférieur aux prix de vente de la même période de l’année 2020.

Impact du Covid-19 sur les activités des I.C.F.

L’année 2020 a été impactée à l’échelle internationale et nationale par le corona virus, qui a eu un effet direct sur l’activité des I.C.F et ses performances en 2020.

En 2021, et avec la reprise de l’économie mondiale, les prix de vente du fluorure d’aluminium commencent à se redresser et on note les prémisses d’une évolution plutôt positive.

Les contrats de vente à moyen terme, renouvelés avec nos principaux clients en 2020, permettront à la société de maintenir sa part du marché, d’écouler les quantités produites et de profiter de l’amélioration progressive des prix de vente du fluorure d’aluminium.