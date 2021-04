Entre 14 et 29 millimètres de pluies ont été enregistrées dans les différentes délégations de Jendouba. Une aubaine pour les cultures hivernales et printanières dont en premier, les céréales en cette période de croissance des grandes cultures et leur besoin en eau, se félicite la direction générale du développement agricole dans un bulletin publié ce samedi.

A Tabarka, les quantités de pluies enregistrées dans la délégation de Tabarka ont dépassé les 29 millimètres au cours des derniers 24 heures, suivie de Oued Meliz (22 mm), Ghardimaou (21 mm), Ain Draham (20 mm) et Bousalem (14 mm).

Selon les statistiques officielles, la moyenne des précipitations durant ce mois d’avril est de 44 mm dans la délégation de Oued Meliz, 26,5 mm dans la délégation de Jendouba, 40 mm à Tabarka et 39 à Fernana et Ain Draham.

Ces précipitations qui sont très attendues par les agriculteurs interviennent au moment où la direction régionale du développement agricole adopte, depuis des mois, un système autarcique consistant en l’irrigation par alternance en raison de la pénurie hydrique sans précédent que connait dans la région.