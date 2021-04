Groupe QNB : Résultats Financiers du premier trimestre 2021

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), vient de rendre public ses résultats du premier trimestre prenant fin le 31 Mars 2021.

Les bénéfices nets réalisés au 31 Mars 2021, ont atteint 3,3 milliards QAR (0.9 milliards USD), soit une baisse de 7% par rapport à l’année écoulée. Le Groupe QNB a maintenu un résultat d’exploitation stable de 6,7 milliards QAR (1.8 milliard USD) en ligne avec l’année écoulée malgré l’impact de la pandémie du Covid-19, reflétant la réussite du Groupe QNB à maintenir une croissance durable des sources de revenus d’exploitation.

Compte tenu des répercussions financières à long terme de la pandémie du Covid-19, le Groupe QNB a décidé de constituer des provisions additionnelles de 1,4 milliards de QAR (0.4 milliards USD) par mesure de précaution.

Après la réussite du Groupe QNB en tant que première banque dans la région à réaliser le cap de 1 000 milliards EUR d’actifs en Décembre 2020, le volume des actifs a augmenté de 8% par rapport à Mars 2020, pour atteindre 1,042 milliards QAR(286 milliards USD) au 31 Mars 2021.

Le volume des crédits et avances a atteint 721 milliards QAR (198 milliards USD) soit une augmentation de 2% ayant contribué à la hausse du total actifs. Le Groupe QNB a diversifié ses sources de dépôts clients dont le volume a atteint 750 milliards QAR (206 milliards USD) au 31 Mars 2021.

La gestion optimisée Actif-Passif du Groupe QNB a permis d’atteindre un ratio crédits/dépôts de 96,1%. Ceci est principalement dû à une politique d’octroi de crédit prudente et à un effort davantage orienté vers la collecte de dépôts à long terme.

La politique prudente de maîtrise des coûts adoptée par le Groupe et sa forte capacité à générer des profits, lui ont permis d’améliorer le coefficient d’exploitation qui a atteint 23,4%,soit l’un des meilleurs ratios réalisés par les grandes institutions financières de la région MEA.

Le Groupe est parvenu à maintenir son ratio de prêts non performants par rapport au total des crédits à 2.2% au 31 Mars 2021, malgré l’impact continu de la pandémie du Covid 19, ce taux est considéré comme l’un des plus faibles parmi les institutions financières de la région MEA.Il reflète ainsi la qualité du portefeuille crédits du Groupe et la gestion efficace du risque de crédit. La politique conservatrice du groupe au titre du provisionnement s’est poursuivie avec un taux de couverture ayant atteint 111% au 31 Mars 2021.

Le total des capitaux propres a progressé de 5% pour atteindre 94 milliards QAR (26 milliards USD) au 31 Mars 2021. Le bénéfice par action a atteint 0.33 QAR (0.09 USD) contre 0.36 QAR (0,10 USD) en Mars 2020.

En date du 31 Mars 2021, le Groupe QNB a enregistré des indicateurs robustes notamment le ratio d’adéquation des fonds propres qui a atteint 19% : soit un taux au-delà des exigences minimales requises par la Banque Centrale du Qatar et de la Commission de Bâle.

Le Groupe QNB dispose d’une clientèle de plus de 20 millions clients avec plus de 27000 collaborateurs répartis sur 1000 sites et dispose de plus de 4400 distributeurs automatiques de billets.