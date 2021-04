Au cours de l’année écoulée, l’OMT, institution spécialisée des Nations unies pour le tourisme, a soutenu ses États membres en engageant une série d’initiatives dans le domaine de l’analyse du marché et du marketing.

Maintenant que le secteur commence à repartir dans certaines régions du monde, une série de séances spéciales coorganisées avec Facebook ont permis d’apporter des éclairages importants sur la façon dont un marketing numérique bien employé peut aider les destinations à obtenir un avantage concurrentiel en prévision des mois difficiles à venir.

Trois séances en trois langues (anglais, espagnol et français) ont réuni des participants de 30 pays. Elles se sont concentrées sur les données et les meilleures pratiques en matière de communication de Facebook et Instagram, donnant également aux participants un aperçu des outils numériques et des conseils pratiques pour communiquer en direction de leurs publics cibles, notamment sur Messenger et WhatsApp.

Les séances ont souligné par ailleurs l’importance de la métrique et d’autres instruments essentiels pour mesurer le succès des campagnes de marketing numérique et le rôle de la publicité et de la créativité pour atteindre de nouveaux publics.

La chef du département de l’OMT chargé de l’analyse du marché et de la compétitivité, Sandra Carvao, a déclaré que « nous sommes très heureux d’avoir Facebook à nos côtés pour familiariser nos membres avec les fondamentaux du marketing numérique et leur fournir des exemples de meilleures pratiques. Notre partenariat permettra aux destinations d’être mieux préparées à la nouvelle configuration du marché et d’utiliser les données et le marketing numérique pour toucher de nouveaux publics et faire redémarrer leur secteur du tourisme ».

Pour sa part, Nicolaï Gérard, directeur Solutions marketing pour les secteurs gouvernementaux et à but non lucratif Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Facebook, a expliqué : « Nous nous félicitons de travailler avec l’OMT pour aider les destinations du monde entier à profiter de tous les avantages que peuvent procurer les solutions et les outils numériques. En cette période, il est fondamental que le secteur des voyages mette en œuvre des stratégies de marketing numérique pour accélérer le redressement. Grâce à ce partenariat, les destinations de voyage seront armées des outils et des compétences dont elles ont besoin pour utiliser tous les services disponibles de notre famille d’applications ».