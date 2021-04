Afrique : Startupbootcamp AfriTech ouvte la porte aux candidatures des startups les plus révolutionnaires

Les secteurs technologiques tels que FinTech, InsureTech, AgriTech, eCommerce, HealthTech et CleanTech ne résolvent pas seulement certains des problèmes les plus urgents de l’Afrique, mais contribuent également de manière significative à l’économie du continent.

En effet, l’économie de l’Internet prévoit d’atteindre 5,2% du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2025, contribuant à environ 180 milliards de dollars à l’économie africaine. Pour développer le potentiel des startups qui pilotent l’économie de l’Internet, Telecel Group a ouvert la porte aux candidatures déposées pour le programme d’accélérateur ASIP, propulsé par Startupbootcamp AfriTech.

Le programme aide les startups à atteindre 18 à 24 mois de croissance en seulement trois mois. Désormais, la prochaine génération de startups technologiques africaines en phase de démarrage, révolutionnant un large éventail de secteurs industriels, est désormais recherchée.

Dix startups seront sélectionnées pour participer au programme qui leur donnera accès à des classes de maître dirigées par des experts couvrant les fondamentaux de la mise à l’échelle – depuis la matrice d’affaires et la méthodologie allégée à la collecte de fonds. Elles recevront également un mentorat personnalisé de la part de mentors soigneusement sélectionnés, seront mis en contact avec des investisseurs en capital-risque et des investisseurs providentiels du monde entier, rencontreront les entreprises pionnières de leur secteur pour des projets pilotes et des opportunités de partenariat.

Les startups sélectionnées recevront 15 000 € en espèces et auront accès à plus de 500 000 € selon des accords de partenaires exclusifs de la part de fournisseurs technologiques pionniers tels que Amazon Web Services, Google Cloud, HubSpot et SendGrid, entre autres.

Le programme dont la durée s’étend sur trois mois se terminera par une journée de démonstration numérique au cours de laquelle les startups présenteront leurs nouvelles solutions à des centaines d’investisseurs, d’entreprises, de mentors et de journalistes. Les participants continueront de recevoir un soutien longtemps après la fin du programme via le programme de Croissance des Anciens (Alumni Growth Program), qui offre un accès à des événements, des offres et des présentations personnalisées réservés aux anciens.

Vingt-neuf startups ont achevé le premier programme AfriTech Startupbootcamp et 90% des startups participantes fonctionnent toujours et évoluent à un rythme impressionnant. De plus, 40% ont levé des fonds, l’augmentation moyenne de la valorisation étant multipliée par 10 depuis la journée de démonstration.

Outre le partenaire commercial, Telecel Group, les sponsors du programme comprennent Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Hubspot, VC4A et Cloudworx. Un nombre limité de places existe pour que d’autres partenaires fondateurs d’entreprises rejoignent le consortium.

Ces partenaires auront une occasion rare d’aider à déterminer les principaux défis sur lesquels concentrera le repérage des startups du programme, et de siéger au comité de sélection exclusif qui choisira les 10 meilleures startups pour participer.

En outre, ils auront la chance de s’engager dans des projets pilotes et de validation de concept avec des startups sélectionnées pour accélérer l’innovation au sein de leurs organisations. Les entreprises qui souhaitent amplifier leur programme d’innovation interne sont priées d’envoyer un courriel électronique sur afritech@startupbootcamp.org.

Le programme panafricain entièrement virtuel sera lancé en juillet 2021. Les candidatures seront ouvertes dès maintenant et le resterons jusqu’au 14 mai. Pour déposer votre candidature ou pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : https://bit.ly/SBC-ASIP.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.