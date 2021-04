Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé, à Abidjan, un prêt de 145 millions d’euros destiné au financement du Projet de modernisation des chemins de fer nationaux de l’Égypte (ENRMP).

Le financement servira à améliorer la fiabilité, la sécurité opérationnelle et à accroître la capacité du réseau ferré national ainsi que la performance du système ferroviaire en Égypte.

« Des systèmes de transport sûrs, accessibles, pratiques et écologiques seront essentiels à la réalisation d’un développement durable, a déclaré Rania A. Al-Mashat, ministre de la Coopération internationale de l’Égypte. L’amélioration et l’expansion du système ferroviaire de l’Égypte à travers ce projet favorisent la mobilité active et permettent le développement urbain et rural grâce à un système intermodal relié. La technologie et l’innovation, ainsi qu’un engagement ferme en faveur des transports publics, seront autant d’éléments essentiels pour reconstruire en mieux. »

Le transport ferroviaire égyptien est au cœur de l’économie et de la compétitivité du pays. Le trafic de passagers et de marchandises par voie ferrée devrait augmenter respectivement de 15 % et 10 % d’ici à 2029 grâce au prêt de la Banque africaine de développement et à d’autres investissements. Actuellement, quelque 8 % du trafic de passagers et 6 % du trafic de marchandises sont acheminés par le rail. Les améliorations prévues devraient profiter aux Égyptiens à faible revenu, soit environ 40 % de la population, pour qui le train reste le moyen de transport à moindre coût. L’augmentation du fret ferroviaire devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement égyptien a engagé d’importants investissements pour moderniser les infrastructures ferroviaires du pays par la rénovation des voies, la modernisation de la signalisation et l’achat de nouveaux engins roulants. Dans le cadre du projet, un système de protection des trains ultramoderne et économique sera installé sur 950 kilomètres de voies ferrées, le long des axes très fréquentés : Alexandrie au nord à Negh Hammadi au sud, et Port-Saïd à l’est.

« Le projet nouvellement approuvé permettra d’améliorer l’environnement du transport multimodal en Égypte ainsi que la circulation efficace des personnes, des services et des biens », a déclaré Malinne Blomberg, directrice générale adjointe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie d’intervention de la Banque en Égypte, en contribuant à une croissance économique soutenue et inclusive, et plus particulièrement en développant des infrastructures qui soutiennent l’expansion du secteur privé et la création d’emplois ».