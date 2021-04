Les besoins de liquidité bancaire se sont repliés, en février 2021, pour s’établir à 8,361 milliards de dinars, contre 8,620 milliards de dinars en janvier et 10,757 milliards de dinars un an auparavant, selon une note de conjoncture sur les évolutions économiques et monétaires/avril 2021, publiée par la Banque centrale de Tunisie.

Cette relative détente a été favorisée principalement par l’effet expansif exercé par les Billets et Monnaies en Circulation (retour de 365 millions de dinars de billets au système bancaire). Ainsi, le volume global de refinancement est revenu de 8,718 milliards de dinars en janvier 2021, à 8,404 milliards de dinars en février 2021.

Les interventions de la Banque centrale sur le marché monétaire se sont situées, en moyenne, à 8,198 milliards de dinars en février 2021, après 8,258 milliards de dinars en janvier, sous l’effet de la baisse des opérations d’injection de liquidité (36 millions de dinars après 232 millions de dinars en janvier 2021) et des achats fermes de bons du Trésor (3,146 milliards de dinars après 3,215 milliards de dinars).

En revanche, les opérations principales de refinancement ont enregistré une hausse mensuelle de 100 millions de dinars (MDT) en février 2021, pour atteindre 4,061 milliards de dinars. Egalement, les opérations de refinancement à 1 mois ont augmenté à 763 MDT en février 2021, contre 658 MDT en janvier dernier.

Par ailleurs, le recours des banques à la facilité de prêt à 24H s’est atténué, en février 2021, à 496 MDT, après avoir atteint 661 MDT le mois précédent.

Le taux d’intérêt moyen du marché monétaire (TMM) a enregistré, en février 2021, une hausse de 8 points de base par rapport au mois précédent, pour s’établir à 6,23%. De ce fait, il est proche du taux directeur qui est de 6,25%.

Egalement, le taux moyen pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement a gagné 2 pbs (points de base), par rapport au mois précédent, pour se situer à 6,30% en février 2021.