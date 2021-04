Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé, lundi 12 avril 2021, une cérémonie de remise des clefs de 403 logements sociaux dans le gouvernorat de Kairouan, en présence de l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite à Tunis, Abdelaziz Ibnou Ali Sakr, et de cadres régionaux ainsi que des familles des martyrs de l’institution sécuritaire et militaire et un nombre de citoyens bénéficiaires de ces logements.

Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement a souligné que la livraison de ces logements vient consacrer la vocation sociale de la politique du gouvernement qui tient en compte la vulnérabilité des couches sociales et leur incapacité à acquérir des logements.

Il a ajouté que le gouvernement a mis en œuvre depuis 2012 un programme spécifique pour le logement social, grâce auquel de nombreuses unités d’habitation ont été réalisées, mais ce programme a trouvé dans certains temps des blocages lors de la distribution de ces unités.

Il a fait observer que le gouvernorat de Kairouan a bénéficié aujourd’hui de plus de 400 logements, sans compter les 4 mille logements réservés au reste des gouvernorats au cours de la prochaine période.

Financé par le Royaume d’Arabie Saoudite, ce projet s’inscrit dans le cadre des relations de coopération tuniso-saoudiennes dans le domaine social qui concerne le financement du logement social, ainsi que l’Hôpital Universitaire Salmane Abdelaziz à Kairouan en plus d’ autres projets.

De son côté l’ambassadeur saoudien a fait savoir que le démarrage de la distribution des unités d’habitation constitue un élan aux relations de coopération bilatérales entre les deux pays et aux projets financés par l’Arabie Saoudite en Tunisie depuis 1975, à travers des crédits et des dons.

Il dans ce cadre ajouté que près de 21 projets ont, déjà été réalisés, s’ajoutant à 13 autres dont certains en cours de réalisation et d’autres en phase d’études , sans compter les autres projets prévus dans la ville de Tunis.

Il a précisé que l’étude de réalisation de l’Hôpital universitaire “Roi Ben Salmane” à Kairouan a atteint sa dernière phase, indiquant que la pandémie de COVID-19 en 2020 a retardé ces études, précisant que les travaux de construction de l’hôpital et de la réhabilitation de la Mosquée Okba Ibnou Nafâa seront effectués dans les mois à venir.

Il convient de signaler que les logements sociaux qui ont été distribués lundi à Kairouan sont répartis entre Kairouan-ville (El Manar), 331 logements dont le coût s’élève à 21 MD, et 72 unités à Sbikha pour un coût de 4,2 MDT, selon les déclarations du ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure de Base, Kamel Doukh.

La superficie d’un seul logement social est estimée à 75 m2 pour un coût global de 65 mille dinars dont 27 mille dinars payés par le bénéficiaire, soit 100 dinars par mois durant 25 ans, selon la même source.