Une cérémonie de signature de conventions de partenariat avec seize organisations de la société civile a été organisée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), avec l’appui du Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Ces seize organisations ont été sélectionnées à l’issue d’un appel à propositions du projet d’appui à la réforme du secteur de la sécurité, réalisé en coopération entre le ministère de l’Intérieur et le PNUD, indique l’organisme onusien dans un communiqué.

Les conventions de partenariat ont pour objectif de “soutenir les initiatives associatives et sociales destinées à promouvoir la mise en œuvre de l’approche de la police de proximité”, explique le PNUD.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les projets des seize organisations non gouvernementales au titre desquels elles ont été sélectionnées pour mettre au point des initiatives sociales.

Ces initiatives visent à promouvoir et assurer une plus grande appropriation citoyenne de la police de proximité ainsi qu’à activer les démarches de concertation et de participation au sein des comités locaux de sécurité.

Elles visent, également, à mettre en place des espaces de dialogue, d’échanges et de débats permettant d’établir des diagnostics territorialisés des priorités de prévention de la violence basée sur le genre, outre l’élaboration d’approches préventives impliquant les citoyens dans l’amélioration de la sécurité au niveau local.

La cérémonie a été inaugurée par la représentante résidente adjointe du PNUD, Alissar Chaker, en présence du représentant du bureau INL Tunisie, Bill McCormack.