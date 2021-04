Suite à la sortie largement acclamée du deuxième livre de NJ Ayuk, directeur général de Centurion Law Group et président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie, Billions At Play: The Future of African Energy and Making Deals, le livre ingénieux et audacieux est devenu le numéro 1 des livres électroniques les plus vendus d’Amazon dans l’ensemble, le numéro 2 des livres électroniques les plus vendus du Wall Street Journal, le numéro 4 des livres électroniques les plus vendus aux États-Unis aujourd’hui et le meilleur vendeur combiné des non-fiction du Wall Street Journal.

Billions At Play est devenu numéro un sur Amazon dans plusieurs catégories quelques jours seulement après sa sortie initiale en 2019, ce qui en fait l’un des best-sellers énergétiques en Afrique. Cette deuxième édition, qui s’ouvre à nouveau avec une préface de Mohamed Sanusi Barkindo, secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et présente un nouveau chapitre consacré à l’impact de la pandémie COVID-19 sur les marchés pétroliers africains. Le livre audio, disponible sur Audible, est narré par Adera Gandy et Boet Schouwinck.

Preuve de la popularité d’Ayuk dans le monde, Billions At Play: The Future of African Energy and Making Deals a vendu 7 020 unités avec des ventes maximales de 2 803 unités en une seule journée. «C’est une excellente nouvelle car nous pouvons toujours raconter l’histoire énergétique complexe de l’Afrique avec un récit plein d’espoir et être toujours un best-seller aux États-Unis. Nous n’avons pas à être négatifs ou à continuer la mentalité de panier de crabes qui ne nous a pas aidés. Toute réalisation n’a pas de sens sans remercier toutes les mains et tous les cœurs qui nous ont aidés à y parvenir. Je vous remercie beaucoup et continue d’exprimer mes pensées et mes expériences de la meilleure façon que je sache », a déclaré NJ Ayuk.

Le best-seller d’Amazon décrit le plan de relance du continent qui cherche à disséquer la nécessité d’une législation sur la politique énergétique, le manque d’accès à l’électricité, le rôle que l’accès à une énergie fiable, durable et abordable peut jouer dans l’accélération de la croissance économique et plus important surtout, pourquoi l’industrie énergétique du continent a besoin de plus de femmes.

Le livre est actuellement disponible chez les principaux détaillants (Exclusivebooks.com, TakeAlot.com, Google Books, eBooks.com, Kindle…).

À propos de NJ :

NJ Ayuk est un avocat de premier plan dans le domaine de l’énergie et un ardent défenseur des entrepreneurs africains. Il est aujourd’hui reconnu comme l’une des figures de proue des affaires africaines.

Global Shaper avec le World Economic Forum, l’un des 10 hommes les plus influents de Forbes en Afrique en 2015 et un négociant bien connu dans les secteurs du pétrole et de l’énergie, NJ consacre sa carrière à aider les entrepreneurs à réussir et à bâtir le carrières de jeunes avocats africains.

En tant que fondateur et PDG de Centurion Law Group, NJ s’efforce par son travail de s’assurer que les entreprises, et en particulier dans l’industrie du pétrole et du gaz, ont un impact positif sur les sociétés africaines et stimulent le développement de contenu local. Il est l’actuel président de la Chambre africaine de l’énergie et auteur de «Big Barrels: African Oil and Gas and the Quest for Prosperity».