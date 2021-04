Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a souligné, à l’issue d’une réunion avec les ambassadeurs de l’Union européenne accrédités en Tunisie, jeudi 8 avril 2021, la volonté de la centrale syndicale d’encourager les investissements étrangers en Tunisie sur la base du respect des conditions de travail décentes et législatives, indiquant l’importance du rôle de l’Union européenne dans le soutien de l’économie tunisienne et la création d’opportunités d’emploi dans le pays.

Lors de cette rencontre qui a eu lieu au siège de l’Union européenne à Tunis, Taboubi a souligné l’importance de continuer à soutenir l’expérience démocratique en Tunisie et dans la région, notamment avec l’amélioration de la situation libyenne, lit-on dans un communiqué publié sur la page de l’UGTT sur le réseau social “Facebook”.

Les diplomates européens ont fait, de leur côté, de leur soutien à l’expérience tunisienne, leur attachement à sa réussite économique et sociale et leur appréciation pour l’expérience de l’Union dans la réussite du dialogue et du consensus en Tunisie.

Au cours de cette réunion, plusieurs questions économiques, sociales et de développement concernant les programmes de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne ont été abordées.

Le Secrétaire général a aussi passé en revue, dans son dialogue avec l’ambassadeur d’Italie, le dossier des déchets italiens en Tunisie, soulignant la nécessité de récupérer ces déchets par la société italienne concernée par le problème.