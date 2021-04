Le vice-président de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA – Groupe de la Banque mondiale), Vijay TYER, a affirmé l’engagement de l’agence à poursuivre son soutien à la Tunisie pour attirer les investissements privés et inciter à tirer profit des opportunités prometteuses.

Il a salué, lors d’une rencontre virtuelle tenue, mercredi, avec le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, dans le cadre des réunions du printemps du groupe de la BM et du fonds monétaire international (FMI) organisées du 5 au 11 avril 2021, l’approche réformatrice initiée par le gouvernement tunisien et les idées et orientations menées pour booster l’économie, selon un communiqué publié, mercredi, par le ministère de l’Economie.

Le ministre de l’Economie a passé en revue, à cette occasion, les grandes lignes du plan de réforme, dont le gouvernement a entamé l’élaboration, en vue de relancer l’économie nationale et de renforcer sa compétitivité, notamment, au niveau de l’amélioration et du développement du climat d’investissement en simplifiant les procédures et la mise en place des conditions appropriées aux niveaux institutionnel et législatif.

Il a appelé l’agence à soutenir la Tunisie à travers l’incitation des investisseurs privés à y investir (tunisiens ou étrangers), notamment dans les secteurs prometteurs dont en particulier le secteur des industries pharmaceutiques, les énergies renouvelables, et autres.

Le ministère de l’Economie a en outre participé à la réunion ministérielle de haut niveau sur “la promotion du capital humain”, sous l’égide du Président de la Banque Mondiale, David MALPASS et sa Vice-présidente chargée du développement humain, MURTI Mamta.

Les participants à cette réunion ont mis l’accent sur les moyens susceptibles de mieux développer les programmes et les mécanismes de développement humain et d’ intensifier et unifier les efforts dans ce sens, selon la même source.