Une grève régionale générale sera observée le 26 mai 2021 à Kasserine, pour protester contre la hausse du taux de pauvreté et la régression des indicateurs de développement dans la région , outre la détérioration de la situation sociale, a déclaré le secrétaire général adjoint de l’Union générale le tunisienne du travail (UGTT) Monem Amira.

Dans une déclaration aux médias, à l’occasion de la tenue du conseil régional de l’Union régionale du travail de Kasserine, il a ajouté que le contact avec la présidence du gouvernement se poursuivra pour tenir, dans les plus brefs délais, un conseil ministériel consacré à la région , afin de trouver les solutions adéquates

“La situation géographique de la région la met dans la ligne de mire du terrorisme et on ne peut la prémunir qu’à travers la création d’emplois pour ses enfants chômeurs et l’amélioration de ses indicateurs de développement”, a t-il précisé.

Répondant à une question relative aux parties opposées à l’UGTT, le responsable syndical a parlé de ” forces rétrogrades” qui ciblent l’UGTT, ainsi que tous ses symboles et membres. “Ces forces rétrogrades sont présentes même au sein de l’Assemblée des représentants du peuple “, a-t-il affirmé, évoquant la coalition de la dignité.

Sur un autre plan, Amira a indiqué que l’UGTT oeuvre à la garantie de la souveraineté de la décision du pays et à améliorer les conditions matérielles et morales du peuple dans toutes les régions du pays, précisant que ” la privatisation des entreprises publiques constitue une ligne rouge”. “Nous ouvrerons à réformer et à préserver la pérennité de ces entreprises”, a-t-il encore fait savoir.