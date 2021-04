Ce début d’année est incontestablement placé sous le signe de la nouveauté, de l’innovation et de la modernité chez Škoda. Nouvelle gamme, nouveaux challenges et nouvelle égérie.

Skoda Tunisie associe son image à celle de Marwa Agrebi : jeune, fraîche, ambitieuse et dans l’air du temps. Elle s’est construite ces dix dernières années avec beaucoup de persévérance. Elle est aujourd’hui une influenceuse tunisienne des plus performantes avec plusieurs cordes à son arc (actrice, animatrice TV, etc.).

En choisissant le KAMIQ, dernier-né de la gamme SUV qui vient tout juste de débarquer en Tunisie, Marwa a choisi de faire confiance à Škoda.

En retour, la marque l’a donc tout naturellement choisie comme ambassadrice en Tunisie.

Avec un design intérieur et extérieur qui ne laisse pas indifférent, une ergonomie dynamique et intuitive et une conduite puissante, le KAMIQ garantit un quotidien sans tracas et représente un compagnon de route infaillible pour Marwa.

Installée depuis 125 ans dans le monde et plus de 5 ans en Tunisie, Škoda a su répondre aux besoins des tunisiens en matière de mobilité innovante et fiable.

À l’écoute des consommateurs, Škoda n’a cessé de faire évoluer ses modèles en enrichissant ses gammes, des citadines aux compactes, des berlines aux SUV.

Pour plus d’informations sur les différents modèles commercialisés, cliquez directement sur ce lien pour effectuer une visite virtuelle du showroom Škoda : https://bit.ly/3bzlhwA

