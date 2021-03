Une journée d’information sur le 3ème concours tunisien des produits du terroir, sera organisée par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), jeudi 1er avril, à Monastir. Son objectif est de promouvoir cette manifestation nationale visant la valorisation des produits du terroir.

Les inscriptions pour ce concours seront ouvertes du jeudi 20 mai au mardi 20 juillet 2021. Les séances de dégustation auront lieu du 5 au 7 octobre 2021 et la cérémonie de remise des médailles se déroulera le 14 octobre 2021.

Par ailleurs, un marché des produits du terroir sera organisé du 15 au 17 octobre 2021 à la Cité des Sciences à Tunis.

Le Concours tunisien des produits du terroir s’inscrit dans les orientations des ministères de l’Agriculture et de l’Industrie en matière de promotion et de valorisation des produits agricoles et agroalimentaires du terroir.

L’organisation du concours est appuyée par le Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO).

Ce concours vise à encourager l’amélioration de la qualité et l’augmentation de la valeur ajoutée des produits du terroir, à travers la reconnaissance des atouts d’un produit donné par rapport aux produits similaires tout en respectant les écosystèmes et les patrimoines alimentaires des espaces ruraux, à mettre en valeur les meilleurs produits du terroir tunisien et à promouvoir l’image de marque des produits typiques auprès des consommateurs et au niveau des centrales d’achat (nationales et internationales) et des médias, pour en booster la commercialisation et l’exportation.

Il a également pour objectif de renforcer les liens entre les producteurs de produits du terroir au niveau des différentes régions et gouvernorats de la Tunisie, les acheteurs et les consommateurs (nationaux et internationaux) et de contribuer à la création de synergies interprofessionnelles.

La Tunisie est un pays qui jouit d’un patrimoine agricole et agroalimentaire très vaste. En effet, l’huile d’olive de Teboursouk, la harissa, les figues de Djebba, les grenades de Gabés, la figue de barbarie de Zelfen et bien d’autres produits tirent leur identité de leur territoire de production et du savoir faire local.

Ces produits uniques et typiques reflètent la richesse des secteurs agricoles et agroalimentaires tunisiens. Ainsi, pour protéger cette diversité, des labels ont été instaurés et continuent à attirer les producteurs.

Les appellations d’origine contrôlée, les indications de provenance, l’agriculture biologique et le dernier né le Food Quality Label Tunisia ont pour but d’améliorer la visibilité des produits du terroir et de leur conférer une reconnaissance d’envergure internationale qui facilite leur accès aux marchés.