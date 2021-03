La Banque Mondiale (BM) a accordé à la Tunisie un crédit de 82,5 millions d’euros (environ 268,125 millions de dinars), dans le cadre du projet de riposte au Covid-19.

Ce prêt qui sera remboursé sur 18 ans, dont 5 ans de grâce avec un taux d’intérêt de 0,43%, a fait l’objet d’un accord signé, le 31 mars, entre la BM et la Tunisie.

L’objectif est d’accompagner le gouvernement tunisien dans la mise en œuvre de sa stratégie de riposte contre la dissémination rapide du virus Covid-19 via le renforcement de la préparation des systèmes nationaux de santé publique.

Intervenant au cours de la signature de l’accord du prêt, le ministre de l’Economie, des finances et d’appui à l’investissement, Ali Kooli, a fait savoir que la Tunisie a entamé les discussions avec la BM pour l’obtention de ce crédit, en décembre 2020.

” La Tunisie figure parmi les trois premiers pays au monde qui ont réglé cette opération, et ce, dans un temps record “, a avancé Kooli.

Il a rappelé dans ce cadre que le projet est basé sur trois composantes; à savoir la riposte d’urgence au Covid-19 qui prévoit l’acquisition et la livraison du vaccin contre le Covid-19, outre l’appui au renforcement des systèmes de santé, notamment, la surveillance de la sécurité sanitaire, l’appui aux systèmes d’information et de renforcement de la chaîne de froid, de la logistique, d’infrastructure et la communication.

Il est basé aussi sur la gestion de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation via l’appui technique au ministère de la santé pour mener à bien cette campagne de vaccination, a-t-il dit.

De son côté, le Représentant résident de la BM en Tunisie, Tony Verheigen, a mis l’accent sur l’importance du projet , vu qu’il permettra de redémarrer le secteur touristique et de garantir l’intégration économique de la Tunisie.

Il a fait savoir que ce projet prévoit un mécanisme de financement rétroactif de 20% de ce prêt pour financer les contrats déjà engagés en termes d’obtention des vaccins. Le reste du montant sera consacré au financement des vaccins reconnus par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui sont au nombre de 4, a-t-il dit.

” En cas de besoin, la Tunisie pourra bénéficier de la réserve de ressources de la BM, pour l’année 2022 ” a indiqué Verheigen.

A rappeler que la BM a annoncé, le 26 mars, un financement additionnel de 100 millions de dollars pour le Projet de riposte à la COVID-19 en Tunisie, afin d’organiser un accès équitable et abordable aux vaccins dans tout le pays.

L’essentiel de ce financement additionnel sera alloué à l’achat et à la distribution de plusieurs millions de doses de vaccins jugés sûrs et efficaces, avait indiqué la BM.

Il s’agit également de renforcer plusieurs volets clés du dispositif national de vaccination, dont le ciblage des groupes prioritaires, la formation et le contrôle du personnel de santé chargé d’administrer les vaccins, la modernisation de l’infrastructure de la chaîne du froid avec l’achat d’environ 3 000 congélateurs et réfrigérateurs.

La Tunisie a enregistré, le 29 mars, 28 décès et 1002 nouvelles contaminations par le coronavirus, sur un total de 5556 tests effectués, a annoncé le ministère de la santé dans un communiqué. Ainsi le bilan des décès est passé à 8788 contre 216 712 guérisons sur un total de 252 171 cas confirmés d’infection au coronavirus depuis mars 2020.