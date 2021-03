Lors du dernier Mobile World Congress tenu à Shanghai (Chine), fin février 2021, les visiteurs des stands OPPO et China Unicom ont pu découvrir à travers des démonstrations multiples ce que la 5G peut permettre au monde. Ils ont pu vivre directement et sur place des expériences magiques en réalité augmentée, grâce à la nouvelle unité CPE 5G d’OPPO appelée Omni. Alors que les férus des nouveaux smartphones ont pu apercevoir le tout nouveau concept du téléphone enroulable OPPO X 2021 et regarder un écran OLED qui passe facilement de 6,7 pouces à 7,4 pouces.

Maisons intelligentes et bureaux connectés

Aujourd’hui, on parle de plus en plus de maisons intelligentes et de bureaux connectés… Mais qu’est-ce qui les rend spéciaux ? Comment améliorent-ils nos vies ?

En connectant des appareils divers dans nos espaces de vie et de travail, ils nous permettent de communiquer plus facilement les uns avec les autres, de nous divertir, de travailler de manière productive et de simplifier notre quotidien. La connectivité haut débit de la 5G et sa très faible latence permettent une communication quasi instantanée. Et cela rend possible toute une série de scénarios, grâce à l’Internet des objets (IoT).

L’innovation chez OPPO est plus qu’un objectif, c’est une réalité

À l’heure actuelle, OPPO a déjà lancé une série d’appareils intelligents pour créer un écosystème de maison intelligente plus avancé et plus complet. Ceux-ci incluent les produits de la série 5G CPE qui servent de point de référence dans l’environnement personnel, domestique, de voyage et de travail.

En outre, OPPO a développé un riche éventail d’écouteurs sans fil, de montres intelligentes, de téléviseurs et de concepts innovants, tels que les lunettes OPPO AR Glass. Une fois que la 5G sera plus largement adoptée, le développement de maisons intelligentes et d’autres appareils IoT nous offrira des expériences futuristes qui vont au-delà de notre imagination.

La technologie 5G au service de l’internet des objets

Au cœur de cette évolution, OPPO vient de créer sa propre unité CPE 5G, appelée Omni, afin d’assurer cette connectivité et servir des millions d’utilisateurs dans le monde. Lorsque vous branchez une carte SIM 5G dans cette technologie futuriste et compacte, elle convertit le signal mobile 5G en une connexion Wi-Fi stable. Ainsi, vous pouvez désormais profiter des avantages de la 5G chez vous ou au bureau et même dans des espaces publics.

Un nouveau monde se dessine : jeux illimités en ligne (sans consoles, tout est dans le cloud), gestion intelligente de l’énergie (de loin, vous pouvez éteindre votre chauffage ou thermostat connecté via votre téléphone), visioconférences fluides et sans interruptions ou décalages (vous pouvez même partager votre écran en 4K et voir parfaitement vos ami.e.s ou collègues), pas de concurrence sur la bande passante (la 5G a suffisamment de bande passante pour tout le monde), travailler n’importe où (vous pouvez télécharger à distance des giga-octets de fichiers depuis les serveurs de l’entreprise en quelques secondes).

L’unité CPE 5G d’OPPO : Comment ça fonctionne ?

Où que vous placiez l’Omni (CPE 5G d’OPPO), il y a deux technologies qui fonctionnent ensemble. Le système d’antenne O-Reserve 5G utilise le spectre 5G Sub-6GHz, choisissant automatiquement quatre de ses huit antennes à la fois pour obtenir le meilleur signal possible.

En même temps, l’antenne O-Motion 5G peut pivoter sur 360° afin que ses propres deux antennes puissent capter le signal mmWave optimal. Ces deux systèmes, fonctionnant en harmonie, sont pris en charge par le modem Snapdragon X55 de Qualcomm, avec une puce puissante qui utilise les deux spectres 5G pour le signal le plus fort et le plus fiable possible. Ces avancées n’ont été possibles que grâce à une collaboration fructueuse entre OPPO et ses partenaires mondiaux : Qualcomm, Ericsson et Keysight Technologies, ce qui a permis de perfectionner des conceptions 5G et de les tester avec succès. Avec l’Omni, le débit descendant peut atteindre jusqu’à 4,06 Go/s.

Faites rouler l’écran du smartphone, ne le pliez pas

OPPO, marque leader des appareils intelligents et connectés, a déposé plus de 45 000 brevets dans le monde et 17 000 de ces brevets ont déjà été délivrés. 10 000 employés travaillent effectivement pour OPPO dans la Recherche & Développement, à travers le monde. Suite à une innovation récente, dans le domaine des smartphones, OPPO a perfectionné un prototype de téléphone enroulable.

Le téléphone enroulable OPPO X 2021 a été créé pour surmonter les défis auxquels étaient confrontés les téléphones pliables auparavant. Le processus n’a pas été aussi simple. OPPO a déposé dernièrement 122 nouveaux brevets individuels, dont 12 relatifs à son tout nouveau mécanisme enroulable.

A l’espace Technologies Futuristes du dernier Mobile World Congress de Shanghai, les visiteurs ont pu découvrir le concept phone OPPO X 2021, un smartphone enroulable disposant d’un écran qui passe de 6,7 à 7,4 pouces, avec une nouvelle technologie de recharge sans fil pouvant fournir jusqu’à 7,5W de puissance. Cette dernière utilise la résonance magnétique pour éliminer certains des inconvénients rencontrés par les autres technologies de recharge sans fil et fonctionne dès que l’appareil se trouve à moins de 10 cm de son socle de charge.

Pour le nouveau concept Oppo, l’écran passe ainsi d’une diagonale de 6,7 pouces, classique pour un smartphone à 7,4 pouces (plutôt une taille de tablette tactile). L’interface graphique s’adapte automatiquement et en temps réel à l’extension de l’écran. Le mécanisme pourrait se déclencher tout seul lorsqu’il y a besoin ou manuellement par la pression sur un bouton spécifique de l’appareil.

OPPO a indiqué qu’il était possible pour l’utilisateur de personnaliser le niveau d’ouverture de l’écran qui peut donc s’arrêter sur des positions intermédiaires, si nécessaire. Il y a trois technologies principalement employées : le moteur d’enroulement qui enroule l’écran flexible sur lui-même, le laminé d’écran haut résistance Warp Track et la plaque 2 en 1 qui est conçue de telle sorte que les deux parties « s’ouvrent » simultanément tout en assurant le maintien de l’ensemble.

Pour OPPO, plus de la moitié de son activité se consacre à l’exploration de nouvelles technologies passionnantes, telles que l’IA, l’IoT et le Big Data. Mais en même temps, l’entreprise consacre également plus de ressources, de personnel et de temps à la R&D technologique de base, à l’amélioration du service utilisateur et au développement de son écosystème d’appareils intelligents multi-portails. Le fil conducteur est cet objectif de créer, développer et affiner des technologies qui facilitent la vie des gens au quotidien.