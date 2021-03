La Banque nationale agricole (BNA) a récemment annoncé la signature d’une convention de partenariat avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle ayant pour objet la prise en charge des frais d’installation et d’aménagement de 7 terrains de quartiers omnisports afin de démultiplier les aires de jeu en Tunisie.

Alliant sport, jeunesse et citoyenneté, cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie RSE de la BNA visant un style de vie fondé sur l’ouverture d’esprit ainsi que le respect des principes d’éthiques fondamentaux et universels.

L’objectif est d’exploiter le pouvoir de transformation du sport et de son fort potentiel de changement social positif ainsi que sa contribution croissante au développement par la tolérance et le respect qu’il préconise; à l’autonomisation des femmes et des jeunes, de l’individu et de la collectivité; et à la réalisation des objectifs de santé, d’éducation et d’inclusion sociale.

Le sport ouvre de nouveaux horizons et constitue un outil privilégié à même de permettre d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Défendant son statut de banque citoyenne, la BNA multiplie depuis longtemps ses actions en faveur de la promotion des valeurs du sport et soutient à cet effet les initiatives sportives sur tout le territoire en organisant des manifestations sportives de grande envergure ou des activités locales.