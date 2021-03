Il est nécessaire de réduire l’utilisation les moyens de transport privé dont les voitures individuelles, à la lumière des difficultés du transport auxquelles sont confrontées les villes tunisiennes et les agglomérations urbaines. C’est ce qu’a indiqué Kamel Doukh, ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Le parc du transport terrestre comptait plus de 2 millions de voitures en 2020, enregistrant annuellement une augmentation de l’ordre de 80-90 mille voitures en Tunisie, selon l’Observatoire national de la circulation.

Lors d’une journée d’étude sur ” les villes prudentes “, organisée par l’Association tunisienne de la prévention routière, Doukh a relevé la nécessité d’encourager les individus à emprunter les moyens de transport publics et ceux les moins polluants, tout en garantissant un plan urbanistique répondant aux normes et une gestion optimale de l’espace public et de l’infrastructure de base autoroutière, vu l’augmentation des difficultés de maîtrise de l’espace public des routes.

Respect de l’article 114 du code des collectivités locales

Il a appelé les municipalités à préparer et à mettre à jour les schémas de l’aménagement territorial, selon les exigences de la croissance urbaine, tout en prenant en compte le caractère architectural spécifique à la région, selon les dispositions de l’article 114 du code des collectivités locales.

Les municipalités peuvent compter sur des experts en matière d’aménagement, d’urbanisme et de développement durable pour réviser ou préparer leurs modèles urbanistiques afin de parer à toute difficulté rencontrée lors de leur exécution, selon l’article 125 du code des collectivités locales.

Actualisation des plans de circulation

Doukh appelle les maires et les ministères concernés à œuvrer pour prendre les décisions nécessaires s’agissant de l’actualisation des plans de circulation des grandes municipalités afin de limiter la densité de la circulation, outre leur généralisation au reste des municipalités pour réduire les accidents de la route et fluidifier la circulation routière.

Il recommande d’accorder plus d’intérêt à l’infrastructure de base en veillant à sa modernisation et sa maintenance périodique, en plus de la maintenance des signalisations routières et leur révision en fonction de l’état des routes dans et hors des zones urbaines.

Personnes à besoins spécifiques: bientôt un mémorandum

Evoquant les personnes à besoins spécifiques, Doukh a annoncé que le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire publiera un mémorandum à l’intention des présidents des municipalités concernant l’équipement des routes et les croisements sur les allées qui leur sont réservées afin de leur faciliter le déplacement.

D’après les statistiques de l’Observatoire National de la Circulation, le nombre de décès sur la route a atteint, depuis le début de 2021 jusqu’au 21 février dernier, près de 130 personnes dans 568 accidents de la route, en raison de l’excès de vitesse, de l’inattention et du non respect des priorités sur la route.