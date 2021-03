La Société régionale de transport de Kairouan (SORETRAK) a organisé une journée d’information, mercredi 24 mars 2021 à l’hôtel La Kasbah, sous l’égide de Moez Chakchouk, ministre du Transport et de la Logistique, pour annoncer le lancement de l’exploitation de son nouveau système de transport intelligent.

Ce système de transport intelligent permet à la société de perfectionner ses services et d’améliorer l’expérience-voyageur grâce à un gain conséquent en termes de temps et de confort.

Plus précisément, la SORETRAK dispose désormais d’un nouveau système intégrant trois composantes, à savoir : le système d’aide à l’exploitation (SAE), la vente numérique des billets et l’information en ligne des passagers (SIV).

A ce titre, la SORETRAK a fait évoluer ses systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information voyageur afin d’obtenir des informations fiables et pertinentes en temps réel, selon un standard ouvert. Celles-ci lui permettent de gérer d’une façon optimale son réseau de transport, dans toutes les situations.

Désormais, les voyageurs ont la possibilité de connaître l’horaire exact de passage des bus sur les lignes interurbaines, de réserver leur place et de payer leurs tickets grâce aux solutions développées par la Poste tunisienne.

Pour la SORETRAK, un retour sur investissement est escompté en termes de qualité de service, mais également en termes de rentabilité et d’économie des ressources.

L’événement a constitué une occasion pour la SORETRAK de signer deux conventions, avec la Poste tunisienne, d’une part, et avec la société Be Wireless Solutions pour la mise en place d’une offre conjointe visant à mettre à la disposition des opérateurs publics et privés du transport une solution modulaire, intégrée et ouverte.

Il est à rappeler que la SORETRAK a été parmi les premières sociétés publiques actives dans le domaine du transport terrestre interurbain à informatiser ses services et à adopter les nouvelles technologies dans un souci de développement durable.

