Le PNUD Tunisie organise, le jeudi 25 mars 2021, à l’hôtel Four Seasons Gammarth, un atelier de capitalisation sous le thème de « l’inclusion digitale et financière pour assurer la résilience des femmes entrepreneures »,

L’atelier se déroulera en présence des représentants d’institutions publiques, mais aussi du Système des Nations unies, du secteur privé ainsi que des organisations de la société́ civile et des bénéficiaires de cet accompagnement.

Il a pour objectif d’informer les parties prenantes des principales réalisations du PNUD en faveur de l’autonomisation économique des femmes entrepreneures dans les gouvernorats du Sud, grâce à l’appui de partenaires financiers tels que la Norvège ou le “UN COVID-19 Response and Recovery Fund“.

Il s’agit également de formuler des recommandations et d’initier des discussions sur les pistes potentielles d’appui futur.

En outre, l’atelier :

– présentera les principaux résultats de l’étude sur « l’inclusion digitale des femmes vulnérables micro-entrepreneurs dans le sud tunisien » ;

– présentera la typologie et le profil des femmes micro-entrepreneurs en situation de vulnérabilité dans le sud tunisien et leurs besoins en matière de renforcement de capacités;

– présentera l’accompagnement fourni dans le cadre de cette initiative en matière d’inclusion financière, de communication digitale, de gestion d’entreprise, de design de produits, etc. ;

– et conduira des discussions sur les actions futures à entreprendre en matière d’inclusion financière et digitale pour assurer la résilience des femmes micro-entrepreneures dans le sud tunisien.

L’atelier soulignera également l’engagement inéluctable et continu du PNUD et de ses partenaires stratégiques en faveur du développement local et notamment du secteur entrepreneurial et la création d’emploi dans les zones et régions défavorisées en Tunisie.

Dans une logique inclusive et participative, l’atelier capitalisera sur les différentes expertises pour mettre en valeur le rôle de la femme et son autonomisation économique comme pierre angulaire de la croissance et du développement économique en Tunisie.