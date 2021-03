Bientôt des normes internationales de protection des touristes, selon l’OMT

Plus de 100 pays, d’organisations internationales et de grands groupes privés ont convenus d’adopter des normes harmonisées en matière d’assistance aux touristes pris dans des situations d’urgence. Le Comité chargé d’élaborer un code international de protection des touristes s’est mis d’accord sur le texte des deux premiers chapitres du code énonçant sept principes clé.

Appelé à faire date, cet instrument juridique vise à rétablir la confiance envers les voyages internationaux au lendemain de la pandémie de Covid-19.

L’importance d’harmoniser les protocoles, l’équilibre, la coordination, la coopération et l’accessibilité font partie des sept principes fondamentaux convenus par le Comité chargé d’aller de l’avant dans l’élaboration du code « Assistance aux touristes internationaux dans les situations d’urgence ». Le code, publié par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), fournira des orientations aux pays, partout dans le monde, sur les moyens de venir en aide aux touristes touchés par une situation d’urgence et notamment, sans pour autant s’y limiter, une situation d’urgence sanitaire.

Le Comité s’est également mis d’accord sur une série de recommandations relatives à la fourniture d’information et d’assistance et, si nécessaire, au rapatriement des touristes touchés par une situation d’urgence. Le processus de consultations en cours devrait déboucher sur un Code internationalement reconnu de protection des touristes d’ici la fin de l’année 2021.

Pour le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, « il n’y aura de reprise possible du tourisme que si l’on rétablit la confiance envers les voyages. Ce que veulent les gens quand ils voyagent, c’est se sentir en sécurité et savoir que l’on s’occupe d’eux. C’est précisément ce qu’apportera le code de protection des touristes, fruit d’une collaboration entre les acteurs du tourisme mondial et les gouvernements ».

Outre les représentants de plus de 100 pays, le Comité bénéficie de la participation de la Commission européenne et de plusieurs organisations appartenant au Système des Nations unies, au nombre desquelles la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et des organisations internationales telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

Parmi les acteurs privés, on citera l’Association international du transport aérien (IATA), le Forum international des avocats des voyages et du tourisme (IFTTA), la Fédération européenne des agences de voyages et tour-opérateurs (ECTAA), la Confédération des associations de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établissements similaires en Europe (HOTREC), Expedia et Allianz Group.

Les résultats des délibérations du Comité seront publiés à titre provisoire au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur les normes minimales de protection des touristes en tant que consommateurs au niveau international, afin de guider les pays en vue du redressement et de la reprise du tourisme.