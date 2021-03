La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS BANK) prévoit dans le cadre de son programme d’activité pour 2021, l’octroi de 13 mille crédits, pour une enveloppe d’investissement avoisinant les 250 millions de dinars et se prépare à devenir une banque universelle en se dotant d e 11 agences dans différentes régions du pays.

Selon un communiqué de la Banque, la BTS se prépare en outre, à démarrer de nouveaux programmes de financement notamment, dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et l’économie verte, en partenariat avec l’agence de coopération allemande (GIZ) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

La Banque compte, aussi, entamer plusieurs programmes de financement établis en partenariat avec le ministère de la Formation et de l’emploi (Nouvelle Génération), le ministère de la Femme, de la Famille (Programme RAIDA), le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques (Systèmes agricoles et crédits saisonniers).

La BTS a, d’autre part, établi un programme pour transformer ses cellules régionales en agences bancaires qui offrent à leurs clients tous les services bancaires de base. Cette initiative est entreprise, après l’obtention de l’accord de la Banque centrale de Tunisie (BCT), pour une première tranche de 11 agences, d’après la même source.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la BTS BANK pour développer ses services, afin de devenir une banque universelle et d’aider à la consolidation de l’inclusion financière du pays.

Dans le domaine des nouvelles technologies de communication, la banque compte poursuivre son programme de digitalisation et se doter des équipements nécessaires capables d’assurer les payements à distance via les smart phones et faire profiter sa clientèle de la monétique, selon la banque.