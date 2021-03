La commune de la Soukra (gouvernorat de l’Ariana) a opté pour le tri sélectif des déchets ménagers, dans le cadre d’une approche plus verte et favorisant une meilleure qualité de l’environnement.

Le 18 mars 2021, date de la journée mondiale du recyclage, cette commune du Grand Tunis a présenté, lors d’une rencontre avec ses partenaires, les résultats d’une étude réalisée sur le tri des déchets et financée par la Fondation allemande ” HBS-Heinrich Böll Stiftung “.

Réalisée à la fin 2020 par la Municipalité de la Soukra, en collaboration avec l’association ” ACTOGEN ” et la Fondation allemande ” HBS-Heinrich Böll Stiftung “, cette étude intitulée ” Tri sélectif : Défis et manque à gagner “, est axée sur le recyclage du plastique, une des principales sources de pollution en Tunisie.

Elle a ciblé les déchets ménagers et ceux émanant des commerçants, des déchets collectés principalement, par les agents municipaux, l’association ” Tunisie Recyclage ” et les chiffonniers.

Il ressort de cette étude, que la commune de la Soukra génère 7 340 tonnes de déchets plastiques par jour, dont 65% sont collectés par les chiffonniers dont le nombre est estimé (rien que dans la ville de la Soukra) à 217.

Mieux organiser des acteurs informels

La commune prévoit, dans un premier temps, de répartir ces chiffonniers par secteur afin qu’ils puissent mieux s’organiser.

L’objectif consiste, ultérieurement, à créer un comité de suivi et d’appui local pour l’implantation d’une entreprise sociale et solidaire des chiffonniers avec le concours de différents organismes sociaux, d’emplois et d’associations.

Le plan d’action prévoit la mise en place de 100 cages à proximité des poubelles qui seront dédiées uniquement au plastique et donc faciles d’accès pour les chiffonniers.

La commune de la Soukra génère chaque année près de 40.000 tonnes de déchets en tout genre.

Ainsi, un tri sur les échantillons collectés a été réalisé afin de déterminer les ratios des différents déchets présents dans les poubelles de la Soukra, afin de pouvoir penser à une politique de recyclage.

Un arrêté municipal pour imposer le tri sélectif

La commune prévoit également d’imposer aux syndics des résidences déjà existantes de faire le tri sélectif à travers un arrêté municipal.

Pour les nouvelles résidences, elle prévoit de créer des points écologiques pour la collecte des déchets recyclables.

Pour accompagner cette mue vers une gestion plus responsable et écologique des déchets, des campagnes de sensibilisation au tri sélectif seront organisées au profit des syndics de co-propriété, dans les écoles, auprès des chiffonniers et des ouvriers municipaux.